Jednym z kluczowych mówców będzie amerykański geopolityk i publicysta Hal Brands, profesor Johns Hopkins University oraz komentator Bloomberg Opinion, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych autorów zajmujących się tematyką międzynarodową. Hal Brands pełnił funkcję specjalnego asystenta sekretarza obrony ds. planowania strategicznego i głównego pisarza Komisji ds. Strategii Obrony Narodowej USA. Jest członkiem Rady ds. Polityki Spraw Zagranicznych Departamentu Stanu i konsultuje się z szeregiem urzędów i agencji rządowych w obszarach wywiadowczych i bezpieczeństwa narodowego. Jego pisma ukazały się w „Foreign Affairs”, „The Atlantic”, „Wall Street Journal” i „Washington Post”.

Spotkanie z Halem Brandsem zatytułowane „Stulecie Eurazji: 100 lat konfliktów i zimnych wojen, które ukształtowały współczesny świat” zapowiada się jako jedno z najbardziej inspirujących wydarzeń tegorocznej edycji.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się prezentacją Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku w liczba uczestników ponownie przekroczy 6000, którzy będą uczestniczyć w ponad 500 panelach, sesjach, wydarzeniach specjalnych i spotkaniach autorskich. Zainteresowanie udziałem w Forum jest bardzo duże i dlatego warto jak najszybciej wypełnić formularz rejestracyjny.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl