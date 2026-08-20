Dron morski, który – jak podał minister obrony Rumunii – został zniszczony przez F-16
„Dron był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy” – poinformował na Facebooku szef resortu obrony Rumunii, cytowany przez agencję AFP.
Bezzałogowiec został wykryty w czwartek rano, gdy dryfował w odległości kilkuset metrów od instalacji służących do wydobycia gazu ziemnego. Decyzję o zniszczeniu maszyny podjęto „w celu ochrony zdrowia i życia kilkuset pracowników w rejonie oraz ochrony infrastruktury krytycznej”.
Dron morski dryfował w odległości kilkuset metrów od instalacji służących do wydobycia gazu ziemnego
Dron został zniszczony przez F-16 przy wykorzystaniu działka pokładowego. Na miejsce został wysłany zespół saperów, którzy mają potwierdzić zneutralizowanie zagrożenia.
Do sprawy odniosła się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. „Dziś Rumunia zniszczyła drona morskiego przenoszącego ładunki wybuchowe w pobliżu swojej platformy Neptun Deep na Morzu Czarnym” – napisała w mediach społecznościowych. „Przybiera na sile kampania zastraszania, która niepokoi naszych obywateli i ma na celu podział Unii” – oceniła. „To wojna hybrydowa” – dodała.
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Jak poinformował portal Romania Insider, w ubiegłym tygodniu dwa rosyjskie bezzałogowce typu Gerbera zostały zestrzelone w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym, również w pobliżu instalacji gazowych wchodzących w skład Neptun Deep.
Przestrzeń powietrzna i wody terytorialne Rumunii są regularnie naruszane przez drony, głównie rosyjskie, w związku z atakami Rosji na ukraińskie porty nad Morzem Czarnym.
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