Historia spirytuałów jest nierozerwalnie związana z dość dramatycznymi wydarzeniami, które świeżo powstały Zakon Braci Mniejszych (potocznie zwanych franciszkanami) dotykały przez ponad pierwsze 100 lat istnienia zakonu. Chodzi o wewnętrzny spór, jaki wynikł z kontrowersji wokół rozumienia ideału ewangelicznego ubóstwa. Franciszkanów spirytualnych można określić jako ruch braci przeciwstawiających się zbyt liberalnej interpretacji ubóstwa i dążący do powrotu do pierwotnego, zgodnego z duchem św. Franciszka jego rozumienia. Można wyróżnić dwie fazy ich działalności. Pierwszą: od śmierci Franciszka w 1226 r. aż do potępienia Gerarda z San Domingo w 1254 r. Drugą: od śmierci św. Bonawentury w 1274 r. aż do śmierci Anioła z Clareno w 1337 r.