Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega koncepcja PiS na utworzenie państwowego dewelopera i budowę mieszkań w formule non-profit.

Jakie rozwiązania, od darmowych gruntów po powtarzalne projekty, mają obniżyć finalną cenę mieszkań.

Na jakich zasadach ma funkcjonować system tanich kredytów ze stałym oprocentowaniem.

Z jakich środków ma być finansowany program mieszkaniowy PiS.

W sobotę na konwencji w Otwocku Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło Polski Program Mieszkaniowy. Budową mieszkań miałoby się zająć państwo za środki z budżetu. Darmowe grunty z publicznego zasobu, skala i powtarzalność projektów oraz podejście non profit miałyby zapewnić niższe koszty budowy mieszkań niż na wolnym rynku. Nabywcy, młode rodziny, mieliby uzyskać dostęp do długoterminowych kredytów o stałym oprocentowaniu 2,5 proc. w skali roku.

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Mieszkaniowy program PiS: państwo ma wejść w buty dewelopera

Założenia programu przedstawił poseł Bartosz Kownacki. Program ma doprowadzić do tego, by rodzina mogła kupić M3 za 400–450 tys. zł.

PiS proponuje zapisanie 0,5 proc. PKB na budownictwo mieszkaniowe, co ma pozwolić budować 50-100 tys. mieszkań rocznie, a co z kolei ma trzymać w ryzach ceny na rynku komercyjnym. – Ktoś powie, że to niemożliwe? Program, który proponujemy, jest w dużej mierze samofinansujący się, bo mieszkania będą kupowane, a więc spłata tych mieszkań będzie mogła napędzać program w kolejnych latach – powiedział Kownacki.

PiS proponuje utworzenie Agencji Budowy Mieszkań, która miałaby realizować inwestycje non profit. ABM miałby pełnić rolę państwowego dewelopera – od zabezpieczenia gruntów, przez załatwianie formalności, po wyłonienie generalnego wykonawcy i kontrolę budowy. Wykonawcami miałyby być firmy budowlane z udziałem Skarbu Państwa, jak Polski Holding Nieruchomości, PFR Nieruchomości, AMW Sinevia czy Waryński.

Inwestycje mieszkaniowe miałyby być budowane na gruntach szeroko rozumianego Skarbu Państwa (w tym pozyskiwane od kontrolowanych przez państwo spółek prawa handlowego za rekompensatą). Osiedla miałyby być lokowane poza centrami miast, ale z całą infrastrukturą (park, przedszkole, przychodnia, sklep) i docelowo dobrze skomunikowane. Jako wzór podano ofensywę mieszkaniową na Ursynowie w latach 70.

PiS proponuje specustawę, która miałaby skrócić czas inwestycji mieszkaniowych do trzech lat (obecnie, ze względu m.in. na procedury i tempo prac urzędów to dwa razy dłużej).

Budowane przez państwo mieszkania miałyby być własnościowe, a nie na wynajem – nawet ten z dojściem do własności. Takie są bowiem oczekiwania społeczne, ponadto nieruchomości mają być fundamentem majątku obywateli.

– Ktoś zapyta, dlaczego agencja miałaby być tańsza (budować taniej niż rynek – red.). Dlatego, że w pierwszej kolejności grunty będą mogły być przekazywane na jasnych zasadach, nieodpłatnie lub z bonifikatą. Po drugie, efekt skali. Agencja nie buduje jednego bloku, tylko osiedla w perspektywie wieloletniej. To zagwarantuje obniżenie ceny. Po trzecie, sprawdzone, przemyślane i powtarzalne projekty. Projekty, które gwarantują, że będzie szybko, dużo i tanio – powiedział Kownacki. – Po czwarte, infrastruktura, która w normalnych warunkach powinna być zadaniem państwa lub samorządu, a często jest przerzucana na dewelopera, a ten przecież nie jest podmiotem non-profit i przerzuca koszty wybudowanej infrastruktury na późniejszych odbiorców mieszkań. My proponujemy, żeby to agencja była odpowiedzialna za tę infrastrukturę, ale żeby nie wliczała jej kosztu do ceny mieszkania – dodał.

Wpływy finansowe i obniżenie kosztów budowy miałyby też wynikać ze sprzedaży lokali użytkowych w państwowych blokach.

Transparentność działalności ABM miałby zapewnić system publicznej sprawozdawczości.

Tani kredyt na zakup mieszkania z państwowego zasobu

PiS proponuje tanie kredyty na zakup mieszkań z oferty ABM, chociaż nie padły szczegóły, kto miałby udzielać finansowania.

– Ktoś słusznie powie, że nawet ta niezwykle atrakcyjna w dzisiejszych warunkach kwota (400–450 tys. zł) dla wielu młodych ludzi jest nieosiągalna. Dlatego potrzebna jest stymulacja również strony popytowej. Dziś, kiedy młody człowiek idzie do banku, to, jeżeli w ogóle dostanie kredyt, to przez pierwsze lata głównie spłaca odsetki. Proponujemy jasne zasady. Kredyt bez wkładu własnego, ze stałym oprocentowaniem 2,5 proc., rozłożony na 25 lat, powoduje, że rata kredytu przy tym M3 będzie wynosiła 1,8–1,9 tys. zł miesięcznie. To powoduje, że odsetki spłacone za takie mieszkanie nie będą przekraczały mniej więcej jednej trzeciej wartości tego mieszkania. Proponujemy proste zasady kredytowania. Bez zapisów drobnym maczkiem, bez niespodzianek, bez wkładu własnego, bez WIBOR-u, bez ryzyka, że rata wzrośnie o kilka tysięcy złotych w ciągu kilku lat – powiedział Kownacki.