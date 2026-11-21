Niedawno zadebiutowaliście na rynku Catalyst, do obrotu weszły obligacje o wartości 30 mln zł uplasowane wiosną. Już w 2024 r. sprzedaliście inwestorom papiery o wartości 29 mln zł. Można powiedzieć, że kolejny deweloper dzięki rynkowi kapitałowemu chce przyspieszyć rozwój w głównych aglomeracjach.

Rutkowski Group jest firmą ogólnopolską, w ramach naszej grupy, poza deweloperem mieszkaniowym, działają również spółki zajmujące się generalnym wykonawstwem i nieruchomościami komercyjnymi. Jesteśmy firmą rodzinną, ze stuprocentowo polskim kapitałem i ponad 35-letnim doświadczeniem. Od kilku lat koncentrujemy rozwój przede wszystkim na największych aglomeracjach. Intensywnie inwestujemy w Trójmieście, przygotowujemy również projekty w Warszawie. Stawiamy na jakość, architekturę i atrakcyjne lokalizacje.

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Rynek kapitałowy wspiera tę strategię. Emisja obligacji serii A w 2024 r. spotkała się z zainteresowaniem przekraczającym nasze założenia, dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną emisję i debiut na Catalyście. Traktujemy obligacje jako długoterminowe źródło finansowania projektów deweloperskich i nie wykluczamy następnych emisji.

Zacznijmy od lokalnego rynku. Budujecie mieszkania w województwie warmińsko-mazurskim, poza Białymstokiem w małych miejscowościach, które z punktu widzenia warszawskiego inwestora kojarzą się bardziej z turystyką. Biorąc też pod uwagę prognozy demograficzne – dla kogo tam budujecie, jak chłonny jest to jeszcze rynek?

Wywodzimy się z Ełku i przez lata zbudowaliśmy silną pozycję w północno-wschodniej Polsce. Dziś jednak skala naszej działalności jest znacznie większa, a głównym kierunkiem rozwoju są największe aglomeracje.

Rynki regionalne nadal mają swój potencjał. Naszymi klientami są przede wszystkim osoby kupujące mieszkania na własne potrzeby, ale również nabywcy z innych części kraju. Nie wszyscy chcą mieszkać w dużych miastach. Część osób szuka spokoju, bliskości natury i życia z dala od zgiełku. Mazury i tereny pojezierzy przyciągają także klientów zainteresowanych mieszkaniami wakacyjnymi. Dlatego realizujemy zarówno projekty miejskie, jak i inwestycje w atrakcyjnych przyrodniczo lokalizacjach, blisko jezior.

Mówi pan o popycie osób, które kupują mieszkania dla siebie. Jak więc odbiera pan prognozy demograficzne? Pojawiają się głosy, że poza kilkoma aglomeracjami właściwie nic więcej w Polsce nie będzie.

Demografia jest jednym z kluczowych czynników, które uwzględniamy w naszej strategii. Obserwujemy migracje i zmiany struktury gospodarstw domowych. Widzimy, że największe aglomeracje będą koncentrować znaczną część popytu mieszkaniowego. To jeden z powodów, dla których od dwóch, trzech lat szczególnie intensywnie rozwijamy działalność w Trójmieście, gdzie mamy obecnie najwięcej projektów, oraz przygotowujemy wejście do Warszawy.

Nie oznacza to jednak rezygnacji z rynków regionalnych. Mieszkańcy mniejszych miast również chcą poprawiać jakość życia. Liczy się nie tylko metraż, ale też standard inwestycji: architektura, funkcjonalne części wspólne, estetyka otoczenia i komfort codziennego użytkowania. Właśnie na takie potrzeby odpowiada nasza oferta. Mamy w tych regionach wieloletnie doświadczenie i silną markę, dlatego nadal będziemy na nich obecni. Dalszy wzrost skali działalności koncentrujemy jednak przede wszystkim w największych miastach.

Kończąc wątek regionalny, chciałbym zapytać o ryzyko geopolityczne. Obwód Królewiecki, przesmyk suwalski, Białoruś – to północno-wschodnie granice województwa. Jak region jest postrzegany z tej perspektywy?

Północno-wschodnia Polska pozostaje dobrym i bezpiecznym miejscem do życia. Region ma wiele atutów: atrakcyjne otoczenie przyrodnicze, rozwijającą się infrastrukturę i wysoką jakość życia. Nie warto oceniać go wyłącznie przez pryzmat położenia geograficznego. Uważnie obserwujemy sytuację geopolityczną, ale nie widzimy, aby obecnie istotnie wpływała na decyzje zakupowe naszych klientów. Mieszkańcy dobrze znają swój region i podejmują decyzje, kierując się przede wszystkim potrzebami życiowymi i możliwościami finansowymi.

Oczywiście wybuch wojny w Ukrainie w 2022 r. początkowo wywołał niepewność i wyhamowanie aktywności zakupowej, ale dotyczyło to całego rynku mieszkaniowego. Dzisiaj nie obserwujemy, aby sytuacja geopolityczna ograniczała popyt w takim stopniu, jak mogłoby to wynikać z przekazu medialnego.

W 2024 r. sprzedaliście 276 mieszkań, w 2025 r. 374, a w I połowie tego roku 203. Czy ten wzrost to efekt wejścia do Gdańska? W jaki wynik celujecie w całym roku?

Rozwój działalności w Gdańsku zdecydowanie znajduje odzwierciedlenie w naszych wynikach. Jesteśmy tam obecni ponad 10 lat i systematycznie zwiększamy skalę inwestycji. Obecnie Trójmiasto jest naszym najbardziej intensywnie rozwijanym rynkiem.

W tym roku chcielibyśmy osiągnąć sprzedaż około 400 mieszkań. Jednocześnie przygotowujemy kolejne projekty w Gdańsku i startujemy ze sprzedażą projektów w Warszawie. Naszą ambicją nie jest jednak wyłącznie zwiększanie sprzedaży. Równie ważna jest jakość realizowanych inwestycji, dobrym przykładem są projekty z segmentu PRIME wyróżniające się lokalizacją, architekturą i wysokim standardem. Chcemy konsekwentnie rozwijać ten segment i budować rozpoznawalność Rutkowski Group jako dewelopera realizującego jakościowe projekty mieszkaniowe.

Naszymi priorytetami pozostają Trójmiasto i Warszawa. W dalszej perspektywie analizujemy również możliwości rozwoju we Wrocławiu i Krakowie. Do ekspansji podchodzimy jednak selektywnie, oceniając potencjał każdego rynku i konkretnej lokalizacji.

Pierwszy projekt warszawski nie jest jeszcze w ofercie, to 39 mieszkań na Białołęce. Jakie są plany ekspansji w stolicy?

Warszawa jest jednym z naszych strategicznych kierunków rozwoju. W I kwartale 2027 r. planujemy rozpocząć jego sprzedaż. Przygotowujemy również kolejne inwestycje, m.in. w Śródmieściu, na Pradze-Południe i w Ursusie, a także analizujemy możliwości realizacji projektów w innych częściach stolicy. Chcemy budować w Warszawie długoterminową pozycję, realizując inwestycje w różnych segmentach rynku, również o podwyższonym standardzie. Zależy nam na atrakcyjnych lokalizacjach, przemyślanej architekturze i wysokiej jakości wykonania.

Interesuje nas także rynek podwarszawski. Dostrzegamy duży potencjał miejscowości, które łączą dogodny dojazd do Warszawy z komfortem życia w spokojniejszym otoczeniu. Planujemy nowy projekt w Otwocku. Z kolei w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizowaliśmy już inwestycję komercyjną, a dodatkowo uzyskaliśmy pozwolenie na budowę osiedla obejmującego około 300 lokali. Rozważamy rozpoczęcie jego realizacji na początku przyszłego roku.

Łatwo powiedzieć: wejdziemy na rynek warszawski. Jaka jest dostępność działek, szczególnie teraz, w okresie przejściowym, kiedy Warszawa nie ma jeszcze planu ogólnego?

Dostępność odpowiednio przygotowanych gruntów to jedno z największych wyzwań branży deweloperskiej, szczególnie w dużych aglomeracjach. Problemem jest nie tylko ograniczona podaż działek, ale również skomplikowane procedury i zmieniające się przepisy. W wielu kwestiach występują niejednolite interpretacje prawa, co opóźnia inwestycje i utrudnia podejmowanie decyzji o zakupie gruntów. Brak stabilności regulacyjnej nie sprzyja długoterminowemu planowaniu. Uważam, że konieczne jest zwiększenie dostępności terenów pod budownictwo mieszkaniowe i uproszczenie procedur administracyjnych. Dzięki temu można byłoby sprawniej realizować inwestycje i zwiększać podaż mieszkań. W dłuższej perspektywie przyniosłoby to korzyści także klientom, szczególnie młodym osobom poszukującym pierwszego mieszkania.

Zakładając, że działalność w Warszawie rozwinie się na dobre, w jaki poziom rocznej sprzedaży celujecie?

Chcemy rosnąć systematycznie i w sposób zrównoważony. Naszym celem jest podwojenie obecnej skali sprzedaży w perspektywie 2030 r. Uważamy, że osiągnięcie poziomu około 800 mieszkań rocznie w ciągu najbliższych trzech lat jest realnym scenariuszem, a w dłuższym terminie aspirujemy do sprzedaży tysiąca lokali rocznie. Nie jesteśmy jednak firmą, która za wszelką cenę koncentruje się tylko na wynikach. Dla nas równie ważna jest jakość projektów i długoterminowe zaufanie klientów. Chcemy, aby Rutkowski Group była kojarzona z przemyślanymi inwestycjami, wysokim standardem i odpowiedzialnym podejściem do rozwoju.

Jesteśmy firmą rodzinną, ze stuprocentowo polskim kapitałem. Nie mamy zagranicznego partnera, który finansowałby naszą ekspansję. Rozwijamy się w oparciu o własne doświadczenie i odpowiedzialne zarządzanie finansami. Uważam, że silne polskie przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w budowaniu stabilnej gospodarki.

Tryb lex deweloper się skończył – zamierzacie korzystać z ZPI?

Przewidujemy możliwość wykorzystania zintegrowanych planów inwestycyjnych przy części naszych projektów, jeśli będzie to uzasadnione. Branża potrzebuje jednak przede wszystkim jednolitych i przejrzystych przepisów, krótszych procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz szerszego dostępu do gruntów.

Kolejne rozwiązania planistyczne nie powinny wprowadzać dodatkowych komplikacji. Powinniśmy dążyć do sprawniejszego obejmowania terenów planami miejscowymi i zwiększania dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Pozwoliłoby to przyspieszyć realizację inwestycji, zwiększyć podaż mieszkań i stworzyć klientom korzystniejsze warunki zakupu.