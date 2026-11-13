Chociaż od ponad roku ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów deweloperzy muszą prezentować na swoich stronach internetowych, a formuła „zapytaj o cenę” jest zakazana, nie oznacza to, że dokładnie wiadomo, ile trzeba wyłożyć na lokal, w którym można zamieszkać. Na rynku wciąż dominuje standard deweloperski, ale część firm oferuje pakiety wykończeniowe. Zdaniem ekspertów sposób prezentacji oferty z wykończeniem powinien być dla konsumentów czytelniejszy.

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Najważniejszy jest termin przeprowadzki

Marzena Betlejewska, menedżerka i ekspertka Deer Design, firmy zajmującej się projektowaniem i wykańczaniem wnętrz, nie ma wątpliwości, że jawność powinna objąć także ceny wykończenia wnętrz. – Dzięki rosnącej transparentności rynku i obowiązkowi publikowania cen mieszkań, klient może stosunkowo łatwo porównywać oferty deweloperów – mówi. – Bardzo często nie dostaje jednak równie przejrzystej informacji o kosztach wykończenia, czyli wydatku, który dla wielu rodzin stanowi jedną z największych pozycji w całym budżecie mieszkaniowym. W efekcie klient zna cenę mieszkania, ale nadal nie zna pełnego kosztu zamieszkania.

Ekspertka uważa, że uczciwa oferta już na etapie zakupu powinna odpowiadać na trzy podstawowe pytania: „Ile łącznie będę potrzebować pieniędzy?”, „Kiedy będę mógł się wprowadzić?”, „Kto odpowiada za uzgodniony efekt?”.

Z analiz Deer Design wynika, że koszt wykończenia mieszkania może stanowić ok. 20 proc. wartości mieszkania. – To zbyt istotna pozycja w budżecie, aby klient poznawał ją dopiero po podpisaniu umowy deweloperskiej – podkreśla Marzena Betlejewska. – Do sposobu prezentowania takich cen trzeba podchodzić odpowiedzialnie. Nie chodzi wyłącznie o pokazanie najniższej stawki za metr kwadratowy wykończenia, ale o przedstawienie realnego kosztu osiągnięcia efektu, którego oczekuje klient.

Jakub Bartos, członek zarządu pracowni architektury wnętrz Decoroom, zgadza się, że z punktu widzenia kupującego taka transparentność byłaby atrakcyjna. – O ile jednak sprawdza się to w przypadku mieszkań, o tyle wykończenie rządzi się nieco innymi prawami. Kupujący zna cenę nieruchomości, która obejmuje konkretne elementy, czyli lokal, miejsce postojowe czy komórkę lokatorską. To wszystko można konkretnie wycenić – tłumaczy. – W przypadku wykończenia wnętrz nie bez powodu jesteśmy w stanie nakreślić orientacyjny koszt doprowadzenia mieszkania czy domu do stanu gotowego do zamieszkania, a nie konkretną ujednoliconą cenę – mówi.

Argumentuje, że ceny produktów zmieniają się regularnie, inwestorzy proszą też o dodatkowe modyfikacje projektu, o meble na wymiar, o wymianę jakiegoś rozwiązania na inne z dostępnych pakietów. To wszystko wpływa na wzrost ceny wykończenia. – Scenariuszy możliwych zmian i niewiadomych jest wiele, stąd przekazanie konkretnej, z góry określonej ceny jest po prostu niemożliwe – mówi Jakub Bartos.

Podaje, że w 2026 r. kompleksowe wykończenie mieszkania to orientacyjnie wydatek rzędu 1,8 tys. – 4,5 tys. zł za mkw. Koszt zależy od metrażu, standardu materiałów, zakresu prac i wielu wspomnianych zmiennych. – Łatwiej przyjąć, że jest to ok. 20 proc. wartości całej nieruchomości. Urządzenie mieszkania o powierzchni 50 mkw. oznacza koszt ok. 90–175 tys. zł – podaje Jakub Bartos. – Dodatkowe koszty mogą się wiązać m.in. z kuchnią na wymiar i AGD.

Meble na wymiar i smart home

Decoroom operuje estymacjami opartymi o aktualizowane na bieżąco cenniki. –Zapewniamy inwestorom przejrzyste cenniki pakietów, przykładowe wyceny i dokładny opis tego, co obejmuje oferta. Klient przed podpisaniem umowy dostaje szczegółowy kosztorys, uwzględniający prace, materiały i wyposażenie. Zna zakres inwestycji i może zaplanować budżet. Taka właśnie transparentność powinna być standardem na rynku – uważa Jakub Bartos.

Zaznacza, że inwestorzy nie kierują się wyłącznie najniższą ceną. – Coraz większe znaczenie mają jakość materiałów, przewidywalność kosztów, kompleksowość usługi – mówi Bartos. – Zainteresowanie kompleksowym wyposażeniem wnętrz, obejmującym zarówno meble na wymiar, jak i rozwiązania smart home, rośnie.

Zdaniem eksperta wykończenie mieszkania może być istotną przewagą konkurencyjną, choć nie gwarantuje automatycznie szybszej sprzedaży. Nadal decydują przede wszystkim lokalizacja, cena, metraż i funkcjonalność lokalu. – Dzięki współpracy z deweloperami możemy potwierdzić, że klienci do nowego mieszkania chcą się zwykle wprowadzić jak najszybciej – przyznaje.

Wykańczanie domu etapami

Pakiety wykończeniowe oferuje wielu deweloperów. – Wśród tych największych to powszechna praktyka – mówi Paweł Małyska, prezes Rednet Dom, firmy zajmującej się wykańczaniem wnętrz. – Niektórzy sami oferują takie pakiety, inni współpracują z firmami, które specjalizują się w kompleksowym wykańczaniu mieszkań z rynku pierwotnego – mówi prezes Małyska. Zainteresowany lokalem klient dostaje informacje o szacunkowych kosztach wykończenia, może też skonsultować jego rozkład. Ceny pakietów wykończeniowych zależą od materiałów i zakresu prac. Podstawowe warianty zaczynają się od ok. 1 tys. zł za mkw.

A Ewa Palus, główny analityk portalu Tabelaofert, podkreśla, że ceny pakietów wykończeniowych są jawne. – Ostateczny koszt zależy od wyboru klienta, od tego, czy zdecyduje się na prace lub materiały, które wykraczają poza pakiet – wyjaśnia. – Z firmą wykończeniową podpisywana jest umowa, która określa koszt wykończenia i harmonogram prac. O taką jawność cen jest znacznie trudniej w przypadku indywidualnych ekip remontowych, które często nie działają według ustandaryzowanych cenników. Wstępna wycena nie zawsze odpowiada ostatecznym kosztom.

Analityczka ocenia, że klienci szukający mieszkania na rynku pierwotnym bardzo często chcą je wykończyć według własnych preferencji. – Gdyby wykończone lokale cieszyły się dużo większym zainteresowaniem, deweloperzy oferowaliby ich więcej – mówi. Przyznaje, że zakup mieszkania i jego wykończenie to bardzo duży wydatek. – Dlatego wiele osób nie urządza od razu całego lokalu. Najpierw często są wykonywane podstawowe prace, a np. stała zabudowa pojawia się po kilku miesiącach – zauważa.

Praktyki z najmów na rynek sprzedaży

Marzena Betlejewska zapewnia, że rynek dostrzega różnicę między mieszkaniem przygotowanym do odbioru a mieszkaniem gotowym do życia. – Przez lata standard deweloperski dobrze odpowiadał na potrzeby rynku. Dawał klientowi możliwość samodzielnego urządzenia wnętrz. Oczekiwania kupujących i ich styl życia jednak się zmieniają – zauważa. Coraz więcej klientów nie chce się zajmować szukaniem projektantów, koordynacją wykonawców, nadzorowaniem prac wykończeniowych.

– Jeszcze kilka lat temu wykończenie pod klucz było dla wielu klientów dodatkiem. Dziś staje się jednym z kryteriów wyboru inwestycji – mówi Marzena Betlejewska. – Coraz ważniejsze są czas, przewidywalność i wygoda. Kupujący mieszkania znacznie częściej niż o termin odbioru mieszkania pytają o datę przeprowadzki, o to, kiedy będą mogli płacić za wynajem mieszkania.

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Na rynek sprzedaży mieszkań zaczynają przenikać rozwiązania znane z rynku PRS (najem instytucjonalny), gdzie klient wprowadza się do gotowego mieszkania. – Nie oznacza to, że wszystkie lokale powinny być oferowane pod klucz – zaznacza Marzena Betlejewska. – Klienci mają różne potrzeby, część z nich nadal będzie chciała urządzać mieszkanie samodzielnie. Coraz większego znaczenia zaczną jednak nabierać modele, które pozwalają klientowi już na etapie zakupu zdecydować, jak ma wyglądać jego przyszłe mieszkanie. Ważny jest termin faktycznej przeprowadzki – podkreśla.