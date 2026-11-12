Rzeczpospolita
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Paweł Rożyński: Pycha kroczy przed upadkiem. Szefów takich firm jak Nvidia nie stać na słabości

Niewielu menedżerów miało równie wielki wpływ na rozwój technologii i światowej gospodarki. Jensen Huang, współtwórca i wieloletni szef Nvidii, zbudował kolosa wartego biliony dolarów, ale najwyraźniej w pewnym momencie uwierzył, że wolno mu więcej niż innym.

Publikacja: 12.11.2026 22:00

Jensen Huang

Jensen Huang

Foto: REUTERS/Carlos Barria

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Paweł Rożyński

Cała ta historia mogłaby posłużyć za scenariusz filmu. Jest w niej wszystko: wielka władza, ogromne pieniądze, domniemana chińska Mata Hari i spora dawka absurdu. Jak człowiek o takiej pozycji mógł narazić dorobek całego życia przez pozamałżeńskie związki, w tym relację z kobietą podejrzewaną przez amerykańskie służby o współpracę z chińskim wywiadem? Jeszcze długo po odejściu Huanga z Nvidii świat biznesu i technologii będzie zadawał sobie to pytanie.

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