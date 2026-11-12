Czytaj dalej bez ograniczeń
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:- dostęp do wszystkich treści na serwisie RP.PL,
- Plus Minus – treści publicystyczno-reporterskie,
Jensen Huang
Cała ta historia mogłaby posłużyć za scenariusz filmu. Jest w niej wszystko: wielka władza, ogromne pieniądze, domniemana chińska Mata Hari i spora dawka absurdu. Jak człowiek o takiej pozycji mógł narazić dorobek całego życia przez pozamałżeńskie związki, w tym relację z kobietą podejrzewaną przez amerykańskie służby o współpracę z chińskim wywiadem? Jeszcze długo po odejściu Huanga z Nvidii świat biznesu i technologii będzie zadawał sobie to pytanie.
Czytaj dalej bez ograniczeń
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:- dostęp do wszystkich treści na serwisie RP.PL,
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas