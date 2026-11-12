Cała ta historia mogłaby posłużyć za scenariusz filmu. Jest w niej wszystko: wielka władza, ogromne pieniądze, domniemana chińska Mata Hari i spora dawka absurdu. Jak człowiek o takiej pozycji mógł narazić dorobek całego życia przez pozamałżeńskie związki, w tym relację z kobietą podejrzewaną przez amerykańskie służby o współpracę z chińskim wywiadem? Jeszcze długo po odejściu Huanga z Nvidii świat biznesu i technologii będzie zadawał sobie to pytanie.