Słuchając komunikatów po dwudniowej rundzie negocjacji pokojowych w Abu Zabi, które zakończyły się 11 listopada, można lepiej zrozumieć grę, która w tej chwili się toczy, a która wykracza poza kwestię zakończenia wojny na Ukrainie.

Rozmowy w Abu Zabi: Na początek łyżka miodu, czyli wielka wymiana jeńców