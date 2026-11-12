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Michał Szułdrzyński: Donald Trump dał Władimirowi Putinowi palec, Rosja chce całej ręki

Rozmowy pokojowe w Abu Zabi pokazały, że Władimirowi Putinowi nie chodzi wyłącznie o zakończenie wojny na Ukrainie. Rosja chce wymusić ustępstwa NATO, skłócić Europę i wrócić do podziału wpływów sprzed 1997 r. Uległość Donalda Trumpa może tylko wzmocnić pozycję Moskwy.

Publikacja: 12.11.2026 18:58

Władimir Putin i Steve Witkoff

Władimir Putin i Steve Witkoff

Foto: REUTERS

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Michał Szułdrzyński

Słuchając komunikatów po dwudniowej rundzie negocjacji pokojowych w Abu Zabi, które zakończyły się 11 listopada, można lepiej zrozumieć grę, która w tej chwili się toczy, a która wykracza poza kwestię zakończenia wojny na Ukrainie.

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