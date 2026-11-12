Czytaj dalej bez ograniczeń
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:- dostęp do wszystkich treści na serwisie RP.PL,
- Plus Minus – treści publicystyczno-reporterskie,
Władimir Putin i Steve Witkoff
Słuchając komunikatów po dwudniowej rundzie negocjacji pokojowych w Abu Zabi, które zakończyły się 11 listopada, można lepiej zrozumieć grę, która w tej chwili się toczy, a która wykracza poza kwestię zakończenia wojny na Ukrainie.
Czytaj dalej bez ograniczeń
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:- dostęp do wszystkich treści na serwisie RP.PL,
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas