Sąd Administracyjny w Dreźnie (Verwaltungsgericht Dresden) rozpatrywał skargę Jakuba Wolińskiego na kontrole policji federalnej na granicy polsko-niemieckiej.

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Analogiczną skargę na kontrole na granicy czesko-niemieckiej złożył też obywatel Niemiec Volker Wiedersberg zamieszkały w Michendorf w Brandenburgii. Sąd w Dreźnie objął obie skargi jednym postępowaniem.

Zasady strefy Schengen Niemcy mieli za nic

Polak mieszka z rodziną w Goerlitz, ale prawie codziennie odwiedza pozostałych członków rodziny mieszkających w polskim Zgorzelcu. Zaskarżył on weryfikację jego tożsamości oraz przeszukanie jego minibusu przez niemiecką policję we wrześniu 2024 r., gdy po przejechaniu mostu staromiejskiego został zatrzymany już na terytorium Niemiec. Funkcjonariusze zażądali okazania dokumentu i wglądu do pojazdu, w którym poza rowerem nie było żadnych przedmiotów ani osób.

Z kolei obywatel Niemiec kilka razy w roku podróżuje do Czech, m.in. do zaprzyjaźnionych muzyków. W maju 2026 r. wracał z Pragi autokarem komunikacji zastępczej, który niemiecka policja zatrzymała w punkcie kontroli granicznej Breitenau – Krásný Les. Wszystkich pasażerów autokaru, w tym skarżącego, poddano weryfikacji tożsamości.

Spór dotyczył zgodności granicznych kontroli z kodeksem granicznym strefy Schengen, który zazwyczaj pozwala na przekraczanie granic wewnętrznych UE bez konieczności przechodzenia przez rutynowe kontrole graniczne. Skarżący argumentowali, że prowadzone od wielu lat kontrole nie są zgodne z unijnymi przepisami, ponieważ zarządzenie kontroli granicznych wymaga nagłego pojawienia się ruchów migracyjnych, czego przy kolejnych przedłużeniach o sześć miesięcy każde nie da się już stwierdzić.

Kontrole niezgodne z prawem, ale nie znikają

Sąd w Dreźnie przyznał rację obu skarżącym. „Niezgodne z prawem były zarówno zarządzone przez ministerstwo kontrole na granicach z Czechami i Polską, jak i same zaskarżone czynności wobec obu skarżących” - podano w komunikacie po wydaniu nieprawomocnego orzeczenia.

Orzeczenie nie daje skarżącym automatycznie prawa do odszkodowania. Mimo to są oni zadowoleni z rozstrzgnięcia. - Czekałem na wyrok dwa lata. To standardowy termin dla sądów w Niemczech. Warto było przejść całą drogę, by usłyszeć, że policjanci niemieccy nie mieli prawa mnie wylegitymować na granicy i przeszukiwać moje auto - powiedział „Gazecie Wrocławskiej” Jakub Woliński.

Drezdeński sąd zastrzegł też, że orzeczenie skupia się wyłącznie na kwestii podstawy prawnej prowadzenia kontroli granicznych, ale nie wprowadza natychmiastowych zmian dla podróżnych. Nie oznacza więc zakończenia kontroli, które mają być kontynuowane do marca 2027 r.

Ze względu na zasadnicze znaczenie sprawy, wykraczające poza dwa jednostkowe przypadki kontroli na granicy niemiecko-polskiej i niemiecko-czeskiej, od orzeczenia sądu w Dreźnie przysługuje apelacja do wyższego sądu administracyjnego w Budziszynie.