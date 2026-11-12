Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił w czwartek siedem skarg wniesionych przez Polskę przeciwko aktom z unijnego pakietu legislacyjnego „Gotowi na 55”, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Wspólnotę do 2050 r.

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TSUE oddalił skargi Polski na prawo klimatyczne i projekt neutralności klimatyczne UE

Aby ograniczyć do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., Unia przyjęła środki legislacyjne składające się na pakiet „Gotowi na 55”.

Polska następnie wniosła do TSUE skargi o stwierdzenie nieważności siedmiu aktów wchodzących w skład tego pakietu.

Polski rząd argumentował, że zakwestionowane przez niego akty miały charakter przede wszystkim fiskalny lub wpływały na ogólną strukturę zaopatrzenia kraju w energię. W związku z tym – przekonywano – należało je przyjąć na podstawie przepisu unijnego traktatu, który nakłada wymóg jednomyślności podczas głosowania w Radzie UE.

„Fit for 55” czyli unijny projekt neutralności klimatycznej

Pakiet legislacyjny „Fit for 55” („Gotowi na 55”) to trzynaście aktów prawnych, wdrażających unijną politykę klimatyczną i jej cel, jakim jest osiągnięcie przez kraje UE neutralności klimatycznej. Pakiet ten funkcjonuje w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W jego ramach m.in. każde państwo Unii miałoby otrzymać indywidualny roczny cel redukcji emisji, ustalany w zależności od możliwości i zgodnie z zasadami sprawiedliwości, racjonalności kosztowej i integralności środowiskowej.