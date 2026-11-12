Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: KO na czele, ale traci. Najwięcej zyskuje partia, której nie ma

Kryzys wokół TK nie zmienił mocno układu sił między partiami politycznymi. Najbardziej zyskała ta grupa, która nie ma dziś swojej partii – niezdecydowani. Policzyliśmy, ile mandatów miałaby każda z partii – to największy ból głowy Donalda Tuska, jeśli chodzi o polityczną układankę.

Publikacja: 12.11.2026 04:29

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: REUTERS/Kuba Stezycki

Reklama
Reklama
Reklama

Michał Kolanko

Po każdym większym kryzysie wśród partii pojawia się jedno pytanie: kto na tym politycznie zyskuje, a kto traci? Nowy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, jak wygląda wstępny obraz sytuacji po eskalacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, do której doszło w nocy z 30 na 31 października. Obrazy, które obiegły całą Polskę: mobilizacja policji, tłum przed Trybunałem, prezydent wracający z Senegalu i nocą interweniujący w TK, który zdaniem premiera Donalda Tuska rozpoczął już normalną pracę – nie pozostały bez wpływu na poparcie i mobilizację wyborców do głosowania. Jest jedna siła polityczna, która gdyby była partią, stanowiłaby piątą siłę w Sejmie.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama