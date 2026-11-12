Po każdym większym kryzysie wśród partii pojawia się jedno pytanie: kto na tym politycznie zyskuje, a kto traci? Nowy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, jak wygląda wstępny obraz sytuacji po eskalacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, do której doszło w nocy z 30 na 31 października. Obrazy, które obiegły całą Polskę: mobilizacja policji, tłum przed Trybunałem, prezydent wracający z Senegalu i nocą interweniujący w TK, który zdaniem premiera Donalda Tuska rozpoczął już normalną pracę – nie pozostały bez wpływu na poparcie i mobilizację wyborców do głosowania. Jest jedna siła polityczna, która gdyby była partią, stanowiłaby piątą siłę w Sejmie.