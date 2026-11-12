Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 listopada:

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Partia Demokratyczna po raz pierwszy od ponad 40 lat będzie miała senatora z Missisipi

Scott Colon, z przewagą ok. 4,5 tysiąca głosów (0,5 punktu procentowego), wygrał wybory do Senatu w Missisipi – ogłosiła agencja AP tydzień po zakończeniu wyborów połówkowych (midterms) w USA.

Prawnik i prokurator, polityk Partii Demokratycznej, wygrał walkę o mandat z obecną senator Partii Republikańskiej Cindy Hyde-Smith. Colom będzie pierwszym senatorem demokratów z Missisipi od 1982 roku i pierwszym Afroamerykaninem reprezentującym ten stan w Senacie USA od 1874 roku.

Czytaj więcej Polityka USA: Kolejny sukces Partii Demokratycznej. Będzie miała senatora z Missisipi Po tygodniu od wyborów połówkowych (midterms) w USA rozstrzygnęła się walka o mandat senatora z Missisipi. Po raz pierwszy od 1982 roku mandat sena...

Zwycięstwo Coloma oznacza, że Partia Demokratyczna będzie mieć w Senacie od początku 2027 roku co najmniej 55 ze 100 mandatów senatorów. Demokraci mają szansę na jeszcze jeden mandat – wciąż nie rozstrzygnięto bowiem wyborów na senatora z Alaski, gdzie demokratka Mary Peltola prowadzi obecnie różnicą 1,8 punktu procentowego nad senatorem Danem Sullivanem po podliczeniu 84 proc. głosów.

Hyde-Smith przez większość kampanii była uważana za zdecydowaną faworytkę wyścigu w stanie, w którym w 2024 roku Donald Trump wygrał z Kamalą Harris uzyskując niemal 23 punkty procentowe przewagi. Losy pojedynku odmieniły się po emisji humorystycznej reklamy wyborczej, w której przypomniano wypowiedź Republikanki dotyczącą wysokich cen wołowiny. Hyde-Smith w odpowiedzi na pytanie o ceny poradziła wyborcom, by wybrali inne źródło białka. „Lepiej wybrać innego senatora” – brzmiała puenta wiralowego spotu. Niedługo po emisji Partia Demokratyczna zainwestowała większe środki w kampanię w Missisipi, a na wiecach poparcia dla Coloma pojawiła się była wiceprezydent Kamala Harris.

Eksplozja na rosyjskim okręcie wojennym

Na okręcie rosyjskiej Floty Bałtyckiej, operującej na Zatoce Fińskiej, doszło do wybuchu. Wiemy, że z okrętu unosił się dym i jednostka zawróciła w kierunku Petersburga. Nie możemy jednak potwierdzić, czy za atakiem stoją Ukraińcy, czy też doszło tam do jakiegoś wypadku - poinformował minister obrony Estonii Martin Herem.

Według ukraińskich mediów, powołujących się na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), podczas przeprowadzonych 11 listopada ataków dronami na rosyjski port naftowy Ust-Ługa (około 40 km od estońskiej granicy) trafiona została rosyjska korweta rakietowa Naro-Forminsk, a uderzenie w ten okręt, który może przenosić pociski manewrujące Kalibr i Oniks, było zaplanowane.

Fińskie radio Yle, powołując się na źródła w organach bezpieczeństwa, podało 11 listopada wieczorem, że do eksplozji na rosyjskim okręcie doszło w pobliżu wyspy Gogland, położonej we wschodniej części Zatoki Fińskiej, około 40 km od południowego wybrzeża Finlandii i 110 km od Helsinek).

Katastrofa budowlana w Nowym Jorku. Co najmniej dwie osoby nie żyją, kilkanaście jest rannych

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 17 zostało rannych w katastrofie budowlanej, do jakiej doszło w Nowym Jorku. W centrum Brooklynu zawalił się trzypiętrowy budynek, pod gruzami którego zostali uwięzieni ludzie.

Spośród 17 osób rannych cztery są w stanie krytycznym, 12 jest w stanie krytycznym, 12 w stabilnym, a jedna (strażak) odniosła mniej poważne obrażenia. Wśród rannych jest siedmioro dzieci.

Ahmed Tigani, szef nadzoru budowlanego w Nowym Jorku, nie przesądzając o przyczynach katastrofy stwierdził, że gdy trzypiętrowy budynek się zawalił, pracownicy budowlani na sąsiedniej, niezabudowanej działce, prowadzili wykopy pod nowy budynek.

Niemcy: Samochód wjechał w grupę ludzi, są ranni

W miejscowości Ronnenberg w pobliżu Hanoweru w Dolnej Saksonii samochód wjechał z dużą prędkością w grupę ludzi. Miejscowa policja poinformowała w nocy z 11 na 12 listopada, że rannych zostało trzech mężczyzn, w tym jeden ciężko. Kierowca zbiegł, odjeżdżając z miejsca zdarzenia.

Szczegóły wypadku nie są jeszcze znane. Według policji jeden z rannych mężczyzn, który odniósł poważne obrażenia, został przewieziony do szpitala. Jego życie nie jest jednak zagrożone. Na razie nie wiadomo, czy incydent w Ronnenberg to wypadek, czy też celowe działanie kierowcy samochodu. „Trwa śledztwo w tej sprawie” - poinformowała policja.

1,3 mln dolarów grzywny dla właściciela Facebooka w związku z wyborami w Brazylii

Brazylijski Najwyższy Trybunał Wyborczy (TSE) nałożył grzywnę w wysokości 7,5 mln reali (ok. 1,3 mln dolarów) na amerykański koncern Meta, właściciela Facebooka, w związku z zarzutami o stronniczość przed wyborami prezydenckimi. Wymierzając koncernowi Meta grzywnę TSE ocenił, że firma nie wypełniła nakazów sądu, dotyczących podjęcia środków na rzecz zapewnienia równego traktowania obu kandydatów na należących do niej platformach społecznościowych.

Czytaj więcej Polityka Brazylijczycy zaskoczyli Trumpa. Przegrany Bolsonaro uciekł z kraju do USA USA nie uznały zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Brazylii Inácio Luli da Silva. Jego przeciwnik Bolsonaro szybko uciekł z kraju i przyleciał do...

Jak podkreśla agencji AP nie udowodniono, aby Meta celowo faworyzowała żadnego z kandydatów, starając się wpłynąć na wynik wyborów.

W drugiej turze wyborów prezydenckich 25 października obecny szef państwa Luiz Inacio Lula da Silva pokonał prawicowego senatora Flavia Bolsonaro, który następnie potajemnie wyjechał do USA, łamiąc sądowy zakaz opuszczania kraju. Przed drugą turą sztab Luli zaskarżył Metę, do której należy m.in. Facebook, Instagram i Whatsapp, o używanie stronniczych algorytmów faworyzujących Bolsonaro. Zwolennicy Luli protestowali przed biurem Mety w Sao Paulo. Amerykański koncern zaprzeczał, by celowo faworyzował któregokolwiek z kandydatów.

Rumuński wywiad wykrył atak hakerów powiązanych z FSB

Grupa hakerska powiązana z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa przeprowadziła w zeszłym roku cyberatak na instytucję rządu rumuńskiego – poinformowała 11 listopada rumuńska agencja wywiadowcza SRI. SRI podało, że za cyberatakiem z grudnia 2025 r. stała grupa hakerska Turla o rosyjskich powiązaniach, a rumuński wywiad „podjął środki, by odeprzeć atak i naprawić jego skutki”.

„Atakujący wykorzystali serię systemowych słabych punktów w systemach operacyjnych Microsoftu, ale atak został powstrzymany po interwencji Państwowego Centrum Wywiadu Cybernetycznego” – podało SRI. Jak podkreślono, nie stwierdzono wycieku poufnych danych, a dotknięty atakiem serwis emailowy został naprawiony.

11 listopada w przestrzeni powietrznej Łotwy pojawiły się trzy drony

Trzy drony wleciały 11 listopada w przestrzeń powietrzną Łotwy podczas ataków Ukrainy na infrastrukturę portową w obwodzie leningradzkim na północnym zachodzie Rosji. Dwa z nich były nad Łotwą tylko przez krótki czas, ale jeden odbył długi przelot z południa na północ kraju – poinformowało łotewskie wojsko.

Dowódca sił zbrojnych kraju gen. Kaspars Pudans wyjaśnił w programie telewizji LTV, że w odpowiedzi na zagrożenie w przestrzeni powietrznej poderwane zostały myśliwce NATO stacjonujące na Litwie. Bezzałogowiec, który znajdował się nad Łotwą przez dłuższy czas, przeleciał także nad dwoma pozostałymi państwami bałtyckimi, ale nie został zestrzelony ze względu na bezpieczeństwo ludności cywilnej. Generał dodał, że dron odleciał w kierunku Estonii, ale dane radarowe nie pozwalają na potwierdzenie jego pochodzenia, ani też typu.

Według władz Estonii część dronów, które wymierzone były w rosyjskie obiekty, skręciła na zachód i zatoczyła krąg nad Zatoką Fińską w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Niektóre z nich naruszyły również na bardzo krótki czas estońską przestrzeń powietrzną. Drony nie zostały jednak zestrzelone przez myśliwce NATO patrolujące kraje bałtyckie, ponieważ znajdowały się zbyt blisko rosyjskiej granicy, a ich zestrzelenie oznaczałoby wystrzelenie pocisków w stronę terytorium Rosji.