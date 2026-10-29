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Brazylijczycy zaskoczyli Trumpa. Przegrany Bolsonaro uciekł z kraju do USA

USA nie uznały zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Brazylii Inácio Luli da Silva. Jego przeciwnik Bolsonaro szybko uciekł z kraju i przyleciał do Stanów. Rośnie ryzyko wojny handlowej między tymi krajami. To stawia mocarstwa zachodniej półkuli na kursie kolizyjnym.

Publikacja: 29.10.2026 18:02

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Flávio Bolsonaro szybko uciekł z kraju i przyleciał do Stanów

Flávio Bolsonaro szybko uciekł z kraju i przyleciał do Stanów

Foto: REUTERS/Adriano Machado

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie polityczne motywy stoją za decyzją USA, która stawia je na kursie konfrontacyjnym z Brazylią.
  • W jaki sposób sprawa Brazylii wpisuje się w szerszą strategię polityczną Donalda Trumpa i jego sojuszników.
  • Jakie mogą być gospodarcze i geopolityczne skutki konfliktu na linii Waszyngton–Brasilia.
  • Z jakimi problemami prawnymi mierzy się klan Bolsonaro i jak wpływa to na sytuację w regionie.
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Sekretarz stanu Marco Rubio ma najwyraźniej wybiórcze pojęcie wolności. Wywodzący się z rodziny imigrantów z Kuby szef amerykańskiej dyplomacji od dekad przeciwstawiał się komunistycznemu reżimowi na wyspie. Zaakceptował jednak układ z wiceprezydentką ponurego reżimu wenezuelskiego Delcy Rodríguez kosztem liderki demokratycznej opozycji Maríi Coriny Machado, gdy okazało się, że idą za tym kolosalne kontrakty na wydobycie ropy dla amerykańskich koncernów naftowych. A we wtorek nie zawahał się przyznać schronienia uciekającemu z Brazylii Fláviowi Bolsonaro, który zaraz po wylądowaniu w Miami wydał oświadczenie podważające uczciwość niedzielnych wyborów i zaprezentował się jako „prezydent elekt” Brazylii.

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