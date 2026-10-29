To sedno czwartkowej uchwały trójki sędziów Izby Cywilnej SN.



Kwestia ta wynikła w sprawie o rozliczenie spółdzielczego lokatorskiego mieszkania po małżonkach B., którzy nabyli je w 1994 r. W 2006 r. zmarła żona i spadek po niej nabyli mąż i trzy córki. Trzy lata później zmarł mąż i spadek po nim nabyły córki w częściach równych. Dwie córki jeszcze przed śmiercią matki opuściły mieszkanie, w którym została trzecia córka z mężem i synem. Wystąpiła ona do spółdzielni o ustanowienie na jej rzecz prawa do tego lokalu, deklarując uzupełnienie brakującej 3/4 wkładu mieszkaniowego. Natomiast dwie córki, które już tam nie mieszkały, zażądały od spółdzielni wypłaty im odpowiedniej części wartości rynkowej mieszkania z powodu wygaśnięcia do niego prawa. Spółdzielnia odmówiła tej zapłaty, wskazując, że zgodnie z art. 11 ust. 2¹ zd. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych nie jest to możliwe w przypadku, gdy mieszkanie nie zostało opróżnione.

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Czy z mieszkania muszą się wyprowadzić wszyscy?

Sąd rejonowy uwzględnił żądanie dwóch córek. Sąd Okręgowy we Włocławku, rozpoznając apelację spółdzielni i podzielając ustalony stan faktyczny, powziął wątpliwości związane z wykładnią art. 11 ust. 2⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które zawarł w pytaniu prawnym do SN: czy warunek opróżnienia lokalu odnosi się jedynie do osoby uprawnionej, która dochodzi zapłaty przypadającej jej części należności w związku z wygaśnięciem prawa do lokalu wskutek śmierci członka spółdzielni, czy do wszystkich osób należących do tego kręgu?

W uzasadnieniu pytania sędzia Mariusz Nazdrowicz wskazał, że za przyjęciem, że konieczne jest opróżnienie lokalu przez wszystkie osoby uprawnione, przemawia wykładnia językowa art. 11 ust. 2 u.s.m., gdyż lokal ma być wydany spółdzielni w stanie niezajętym, aby kwota wypłacana osobie uprawnionej mogła zostać zrekompensowana przychodem uzyskanym ze sprzedaży lokalu w przetargu. Takie stanowisko może jednak prowadzić do nieakceptowalnych konsekwencji. Jeśli bowiem jedna z osób uprawnionych zajmuje lokal po wygaśnięciu do niego prawa, to inne osoby nie mają możliwości doprowadzenia do opróżnienia mieszkania i uzyskania zapłaty od spółdzielni – dodał autor pytania.

Nie wszyscy uprawnieni do wypłaty muszą się wyprowadzić

SN (sędziowie Grzegorz Misiurek, Agnieszka Piotrowska i Marta Romańska) podjął uchwałę, że zgodnie z art. 11 ust. 2¹ w związku z ust. 2⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w brzmieniu obowiązującym od 31 lipca 2007 r., warunkiem wypłaty przez spółdzielnię mieszkaniową, w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wskutek śmierci członka spółdzielni, na rzecz osoby uprawnionej przypadającej jej części wartości rynkowej lokalu, jest jego opróżnienie przez tę osobę. Warunek ten nie dotyczy jednak innych osób uprawnionych.

Sygnatura akt: III CZP 22/26