Z kuluarowych rozmów wynika, że Pełczyńska-Nałęcz raczej nie planuje schodzić ze sceny politycznej, co pasuje do jej wystąpienia oraz do potencjalnych planów. I rozważa powołanie nowego stowarzyszenia. Decyzja ta wydaje się więc naturalna, tak samo jak jej obecność w Krynicy.

Na Krynica Forum 2026 wystąpił szereg liderów politycznych, m.in. Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Prezes PiS ostatniego dnia wygłosił szeroko komentowane wystąpienie w sprawie reformy Unii Europejskiej. Obecni byli też np. przedstawiciele partii Razem, tacy jak Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii. W Krynicy występowali też przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. Autor tego tekstu prowadził na przykład debatę o algorytmie prezydenta Nawrockiego z Pawłem Szefernakerem, szefem Gabinetu Politycznego Karola Nawrockiego.