Ks. prof. Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odniósł się do projektu ustawy, który Nowa Lewica złożyła w Sejmie. W rozmowie z RMF24 duchowny zakwestionował polityczne motywacje stojące za inicjatywą i ocenił, że jej realizacja w obecnych okolicznościach jest mało prawdopodobna.

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Ks. Kobyliński o Funduszu Kościelnym. „To kiełbasa wyborcza”

– To jest kiełbasa wyborcza. Oczywiście nikt teraz nie będzie likwidował Funduszu Kościelnego – powiedział ks. Kobyliński, cytowany przez RMF24.

Duchowny nie odrzuca jednak potrzeby zmian w obecnym systemie. Jak podkreślił w rozmowie z RMF24, w Polsce powinny zostać uporządkowane zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych. Opowiedział się za stworzeniem spójnego i sprawiedliwego modelu, jednocześnie sprzeciwiając się temu, by reformę przeprowadzała Nowa Lewica.

Kobyliński argumentował, że zmiany dotyczące finansowania wspólnot religijnych nie powinny być elementem kampanii wyborczej. Jego zdaniem potrzebne są czas, porozumienie ponad podziałami politycznymi oraz społeczna akceptacja dla nowych rozwiązań.

„Nowa Lewica nie ma moralnego prawa”. Duchowny krytykuje inicjatywę partii

Zakwestionował również prawo Nowej Lewicy do występowania w roli inicjatora zmian w finansowaniu Kościołów. Uzasadniał to swoim spojrzeniem na polityczne korzenie ugrupowania oraz charakter jego elektoratu.

– Nowa Lewica nie ma żadnego moralnego prawa, żeby reformować finanse Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych – stwierdził ks. Kobyliński.

Przekonywał, że projekt odpowiada oczekiwaniom części wyborców Lewicy, w tym osób krytycznie nastawionych do instytucji kościelnych. W tym kontekście użył sformułowań o elektoracie, który ma oczekiwać „krwi” i „prześladowań”. Są to oceny duchownego dotyczące motywacji wyborców, a nie potwierdzone informacje o ich postawach.

Likwidacja Funduszu Kościelnego. Co proponuje Nowa Lewica?

Nowa Lewica zdecydowała się na złożenie własnego projektu po tym, jak prace międzyresortowego zespołu ds. Funduszu Kościelnego nie przyniosły porozumienia. Zespół powstał ponad dwa lata temu, a kieruje nim wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dotychczas nie wypracowano kompromisu dotyczącego nowego modelu relacji finansowych między państwem a wspólnotami religijnymi.

Szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska argumentowała, że dalsze oczekiwanie na rozwiązania rządowe nie ma sensu. Wcześniej, w rozmowie z RMF FM, podkreślała, że ugrupowanie chce zrealizować obietnicę wyborczą i liczy na poparcie Koalicji Obywatelskiej.

Projekt zakłada między innymi zmianę zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne duchownych. Obecnie 80 proc.. tych składek finansuje budżet państwa. Po zmianach koszty miałyby być dzielone po połowie między Kościół a samych duchownych. Przewidziano odrębne rozwiązania dla członków zakonów klauzurowych i misjonarzy.

Inicjatywa obejmuje także obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe duchownych, możliwość weryfikowania przez ZUS ich statusu oraz przeniesienie finansowania utrzymania zabytkowych kościołów do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.