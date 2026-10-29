Dziś do laski marszałkowskiej trafi poselski projekt ustawy, zakładającej likwidację Funduszu Kościelnego – poinformowało RMF FM.

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– Nie możemy dłużej czekać. Rządowy projekt raczej z Rady Ministrów nie wyjdzie – jakby miał wyjść, już by się to wydarzyło – stwierdziła Anna Maria Żukowska, szefowa klubu poselskiego Lewicy, w rozmowie z RMF FM.

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Fundusz Kościelny do likwidacji. Międzyresortowy zespół nie przygotował rozwiązań

– Złożyliśmy obietnicę naszym wyborcom i zamierzamy jej dotrzymać. Oczekujemy od Koalicji Obywatelskiej poparcia dla naszej ustawy, bo sam pan premier opowiadał się za zniesieniem Funduszu Kościelnego – powiedziała Żukowska.

Nowa Lewica jest niezadowolona z ciągnących się od ponad dwóch lat prac międzyresortowego zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Dotąd w ramach zespołu nie doszło do żadnego kompromisu, mogącego wypracować nowy kształt relacji na linii państwo–Kościół.

Na czele zespołu stoi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak–Kamysz. Przekonywał, że zmiany w Funduszu Kościelnym zostaną wypracowane w drodze dialogu.

– To jest nasz obowiązek. To jest wypełnienie konstytucji, która mówi o współdziałaniu państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi, dla dobra obywateli i dobra wspólnoty – mówił cytowany przez RMF FM lider PSL.

Prace zespołu utknęły jednak w martwym punkcie, nie przynosząc żadnych rozwiązań. Jak nieoficjalnie stwierdziła jedna z zaangażowanych osób, cytowana przez RMF FM, nic nie wskazuje na ewentualny zbliżający się przełom.

Likwidacja Funduszu Kościelnego. Co zakłada projekt?

Co zakłada projekt, przygotowany przez Nową Lewicę? Po pierwsze, składki na ubezpieczenie społeczne księży mają przestać być finansowane w 80 proc. z budżetu państwa. Zamiast tego, będą one pokrywane po połowie przez Kościół oraz przez samych duchownych. Wyjątkiem będą członkowie zakonów klauzurowych i misjonarze – ich składki miałyby być finansowane w 100 proc. przez Kościół. Ubezpieczenie chorobowe będzie obowiązkowe dla osób duchownych – wyjątkami byliby członkowie zakonów klauzurowych (ubezpieczenie dobrowolne) i misjonarze (brak ubezpieczenia).

Dodatkowo, ZUS będzie mógł weryfikować status osoby duchownej. Z kolei wydatki na utrzymanie zabytkowych kościołów przejmie Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, którego dysponentem jest ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego.

Przepisy o podobnym kształcie przedstawiło w 2025 roku ministerstwo rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk – projekt, z uwagi na brak zgody w koalicji, nie trafił jednak do wykazu prac Rady Ministrów.