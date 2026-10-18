W jednej z archidiecezji w Zachodniopomorskiem do kościoła chodzi jedynie 17,59 proc. wiernych
Doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych obejmuje liczenie katolików uczestniczących we mszach świętych oraz przystępujących do komunii. Wskaźniki te określa się jako dominicantes i communicantes. Badanie przeprowadza się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października.
Jak poinformował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski tegoroczne liczenie zaplanowano na niedzielę 18 października.
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Z danych zawartych w roczniku statystycznym Kościoła katolickiego w Polsce za 2024 r. wynika, że wskaźnik dominicantes wyniósł 29,6 proc. To wzrost o 0,57 pkt proc. w porównaniu z 2023 r., kiedy odnotowano 29,2 proc. W 2022 r. wskaźnik wynosił 29,5 proc., a w 2021 r. – 28,3 proc.
W 2024 r. wzrósł również wskaźnik communicantes, określający udział osób przystępujących do komunii świętej. Wyniósł 14,6 proc., czyli o 0,64 pkt proc. więcej niż rok wcześniej, gdy osiągnął 14 proc. Dla porównania w 2022 r. było to 13,9 proc., a w 2021 r. – 12,9 proc.
Dane pokazują także znaczne różnice między diecezjami. Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej, gdzie wyniósł 62,3 proc. Najniższy wynik zanotowano w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej – 17,59 proc. W archidiecezji warszawskiej wskaźnik osiągnął 19,85 proc.
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Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza powstał w 1972 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli księży pallotynów. Jest najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania nad religijnością, katolicyzmem i ich społecznym kontekstem. Współpracuje między innymi z Głównym Urzędem Statystycznym.
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