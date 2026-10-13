W grudniu 2023 r. duchowny, który był proboszczem krakowskiej parafii od 2021 r., został odwołany ze stanowiska dekretem abp. Marka Jędraszewskiego, ówczesnego metropolity krakowskiego. Powód tej decyzji nie został ujawniony. Ks. Wilk, który musiał niezwłocznie opuścić parafię, odwołał się od decyzji do Watykanu. Jego walka o powrót na stanowisko proboszcza trwała prawie trzy lata. W poniedziałek 12 października Archidiecezja Krakowska przekazała, że Dykasteria ds. Duchowieństwa wycofała swój wcześniejszy dekret odwołujący proboszcza. To umożliwia duchownemu powrót na wcześniejsze stanowisko.

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Ksiądz Wilk o swoim powrocie do krakowskiej parafii

O kulisach swojego powrotu do krakowskiej parafii ks. Krzysztof Wilk opowiedział w rozmowie z „Faktem”. Przyznał, że cieszy się z powrotu.

– Moje odwołanie nie dotyczyło spraw finansowych i nie dotyczyło zaniedbań z mojej strony – podkreślił duchowny. – Dotyczyło to bardziej niezrozumienia, które wymagało wyjaśnienia – dodał.

Jednocześnie nie zdradził szczegółów sporu.

– Nie chcę wchodzić w szczegóły sporu, bo zostałem poproszony o zachowanie poufności. Dlatego muszę jej przestrzegać. Wracam z radością, szczęśliwy, że do swoich i mogę popatrzeć w oczy każdemu, bo nic złego nie uczyniłem – powiedział ks. Wilk.

Ks. Wilk: „Cieszę się, że prawda się obroniła”

Kapłan opowiedział, że w czasie, gdy był odwołany z parafii w Krakowie-Nowym Prokocimiu, posługiwał w Skawinie.

– Spotkałem się tam z ogromną życzliwością – przyznał duchowny. – Wiem, że parafianie z Nowego Prokocimia, za co im jestem bardzo wdzięczny, modlili się o mój powrót, a parafianie w Skawinie, co wiem od nich bezpośrednio i potwierdził proboszcz tamtejszy, modlą się o moje pozostanie. Czy można doczekać czegoś piękniejszego w życiu kapłańskim? – dodał.

Na pytanie o to, jak wyglądały ostatnie trzy lata i walka o zmianę decyzji, ks. Wilk odpowiedział słowami z Ewangelii:

– W Ewangelii są słowa, że błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. I dlatego w poszukiwaniu sprawiedliwości dotarłem najwyżej, dokąd można dotrzeć na ziemi, do Watykanu. Piętro wyżej jest tylko Pan Bóg. Cieszę się, że prawda się obroniła – powiedział kapłan.

Ks. Krzysztof Wilk w niedzielę 18 października wróci do krakowskiej parafii jako proboszcz

Ks. Krzysztof Wilk powróci na stanowisko proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu w niedzielę 18 października. W rozmowie z „Faktem” ujawnił, że o godz. 9:30 odprawi mszę świętą i zwróci się do swoich parafian.

– Najpierw chcę podziękować moim parafianom. Bez nich nie ustałbym na nogach. Nie zamierzam jednak wracać z ambony do sporów i trudnych wydarzeń ostatnich lat. Ludziom należy się dobre słowo. Nie będziemy przedłużać, nie będzie narzekania. Będzie „Te Deum laudamus” i dziękowanie parafianom za to, że modlili się, żebym wrócił – przyznał kapłan.