Marine Le Pen ogłosiła w piątek, że jeśli wygra przyszłoroczne wybory prezydenckie we Francji, zobowiąże dziennikarzy do przestrzegania tajemnicy śledztwa. Liderka francuskiej skrajnej prawicy zarzuca mediom wykorzystywanie informacji pochodzących z nielegalnych przecieków i naruszających poufność prowadzonych postępowań.

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Polityczka zapowiedziała, że w przypadku objęcia urzędu głowy państwa nie dopuści do sytuacji, w której redakcje będą mogły bez konsekwencji korzystać z materiałów ujawnionych z naruszeniem tajemnicy śledztwa. Podkreśliła jednocześnie, że nie zamierza kwestionować zasady ochrony dziennikarskich źródeł informacji.

– Nie podważam ochrony źródeł, ale nie pozwolę na publikowanie elementów, które zakrawają na naruszenie śledztwa – zaznaczyła Le Pen.

Liderka Zjednoczenia Narodowego (RN) stwierdziła, że francuskie gazety regularnie publikują informacje zdobyte w wyniku naruszania tajemnicy postępowań. Takie działania nazwała „paserstwem”. Jej zdaniem przecieki pozwalają mediom przedstawiać osoby jako winne, mimo że nie postawiono im w danym momencie „poważnych zarzutów”, a co za tym idzie – „szargać ich reputację”. – To jest celem waszych operacji – zwróciła się do dziennikarzy.

Francja: publikacje mediów uderzyły w Zjednoczenie Narodowe. Marine Le Pen interweniuje

Wypowiedź Marine Le Pen pojawiła się w czasie, gdy francuskie media informują o sprawach dotyczących jej ugrupowania. W ostatnich dniach dziennik „Le Monde” opisał podejrzenia dotyczące przekazywania poufnych informacji na korzyść Zjednoczenia Narodowego.

Wedle medialnych doniesień Hugues Moutouh, były wysoko postawiony urzędnik francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest podejrzewany o ujawnienie informacji dotyczących śledztwa w sprawie finansowania kampanii wyborczych RN z 2022 i 2024 roku.

„Le Monde” opublikował również, wspólnie z portalem śledczym Mediapart, materiały dotyczące Jordana Bardelli, przewodniczącego Zjednoczenia Narodowego i bliskiego współpracownika Le Pen. Z ustaleń obu redakcji wynika, że w prywatnej korespondencji sprzed lat Bardella miał zamieszczać komentarze o charakterze antysemickim.

Polityk zaprzecza tym doniesieniom. Marine Le Pen ponownie wyraziła w piątek zaufanie do Bardelli.