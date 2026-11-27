Część przedstawicieli administracji Donalda Trumpa zdecydowała się zamieszkać na terenie obiektów wojskowych w Waszyngtonie. Wśród nich znaleźli się najważniejsi członkowie amerykańskiego rządu, w tym sekretarze stanu, obrony, skarbu i sprawiedliwości.

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Jak informuje CNN, współpracownicy prezydenta USA zajmują nieruchomości przeznaczone tradycyjnie dla generałów i innych wysokich rangą dowódców wojskowych. W ten sposób odgradzają się od świata zewnętrznego, korzystając z ochrony zapewnianej przez siły zbrojne.

Najbliżsi współpracownicy Donalda Trumpa obawiają się zamachów

Jednym z ostatnich członków administracji, którzy zdecydowali się na przeprowadzkę, jest sekretarz skarbu Scott Bessent. W rozmowie z telewizją CNBC potwierdził, że otrzymywał groźby śmierci ze strony Iranu. Zapewnił jednocześnie, że nie da się zastraszyć.

Ze względów bezpieczeństwa do obiektu wojskowego przeniósł się również prokurator generalny Todd Blanche. Z podobnego rozwiązania korzystała wcześniej jego poprzedniczka Pam Bondi.

Także Stephen Miller, jeden z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, przeprowadził się wraz z rodziną do wojskowej rezydencji. Według przedstawiciela Białego Domu decyzja była następstwem zorganizowanej kampanii nękania, ujawniania prywatnych danych i kierowania gróźb pod adresem rodziny Millera.

Zagrożenia nie ograniczają się do działań zagranicznych przeciwników Stanów Zjednoczonych. Wśród przyczyn przeprowadzek CNN wymienia również nasilającą się przemoc polityczną w samych USA.

Kongres USA chce wiedzieć, ile kosztuje zakwaterowanie ludzi Trumpa w bazach wojskowych

Rosnąca liczba cywilnych przedstawicieli władz korzystających z wojskowych nieruchomości wzbudziła zainteresowanie demokratów w Kongresie. Pentagon ma do wiosny 2027 r. przedstawić komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów raport dotyczący zakwaterowania urzędników, podstaw prawnych podejmowanych decyzji, zagrożeń uzasadniających przeprowadzki oraz wysokości czynszów.

Praktyka udostępniania wojskowych rezydencji członkom amerykańskiego rządu nie jest nowa. Korzystali z niej także przedstawiciele wcześniejszych administracji. Obecnie jednak liczba cywilnych urzędników szukających schronienia na terenie obiektów wojskowych jest wyjątkowo wysoka.

Przeprowadzki następują w okresie napiętych stosunków między Waszyngtonem a Teheranem. W listopadzie pojawiły się doniesienia o opracowywaniu przez Iran planów zamachów na najwyższych rangą przedstawicieli amerykańskiej administracji. Władze irańskie zaprzeczyły tym informacjom.