Przywódcy państw Unii Europejskiej rozpoczęli w czwartek w Brukseli negocjacje dotyczące wieloletniego budżetu Wspólnoty. Rozbieżności między państwami członkowskimi dotyczą zarówno priorytetów finansowych, jak i obszarów, w których miałyby zostać ograniczone wydatki.

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Friedrich Merz grozi zawetowaniem budżetu Unii Europejskiej

Jak informuje Euronews, jednym z głównych punktów spornych podczas szczytu jest dalsze finansowanie Ukrainy. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz domaga się bezpośredniego powiązania pomocy finansowej dla Kijowa z przyszłym budżetem Unii Europejskiej.

Szef niemieckiego rządu zagroził zawetowaniem całego budżetu, jeżeli wszystkie państwa członkowskie nie zgodzą się na dalsze finansowanie Ukrainy.

Spory dotyczą również wysokości nakładów na obronność oraz środków przeznaczanych na wsparcie sektora rolnego. Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji premier Włoch Giorgia Meloni oceniła, że europejscy przywódcy są „o lata świetlne od rozwiązania”.

Szczyt UE w Brukseli. Emmanuel Macron reprezentuje również Hiszpanię

W negocjacjach nie uczestniczy premier Hiszpanii Pedro Sánchez, który pozostał w kraju w związku z zaplanowanymi na niedzielę wyborami parlamentarnymi. Ich wynik może pozbawić szefa hiszpańskiego rządu większości w parlamencie.

Sánchez upoważnił prezydenta Francji Emmanuela Macrona do głosowania w jego imieniu podczas szczytu w Brukseli.