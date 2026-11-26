Sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego zarządził przerwę w wykonywaniu czynności służbowych przez Bogdana Święczkowskiego na okres 12 miesięcy.

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O decyzji sądu dyscyplinarnego poinformowała w czwartek ok. 16 przewodnicząca składowi sędzia Magdalena Bentkowska. Wśród motywów takiej decyzji sędzia Bentkowska wymieniła m.in. niedopuszczenie przez Święczkowskiego do orzekania Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Macieja Berka, którzy - jak powiedziała - są sędziami TK od dnia wyboru ich przez Sejm.

Wyrok sądu skomentował już sam Święczkowski. Jego słowa cytuje rzeczniczka TK Weronika Ścibor. - Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Tego uczą na pierwszym roku prawa. Przebrani w togi uzurpatorzy nie odrobili nawet tej lekcji. Nie wyłączyli się od orzekania w sprawie, która dotyczy ich samych. A chcieliby uchodzić za sędziów Trybunału Konstytucyjnego — mówił zawieszony sędzia. Dalej podkreślił, że decyzje podejmowane przez sędziów TK wybranych przez Sejm są „bezprawne”.

- Szanujemy decyzje niezależnych instytucji, bo dokładnie na tym polega przywracanie praworządności. Sąd dyscyplinarny TK zawiesił Bogdana Święczkowskiego na 12 miesięcy za bezprawne blokowanie sędziów wybranych przez Sejm. Skończył się czas prywatnego folwarku, który chronił dawnych dygnitarzy przed prokuraturą, gdy tysiąc spraw zwykłych obywateli latami czekało w szafach. Trybunał wraca do służby obywatelom – napisał na platformie X misnister sporawiedliwości Waldemar Żurek.

Zadowolony z decyzji TK jest mecenas Roman Giertych. - Praworządność powoli wraca do RP – napisał na portalu X.

- Bardzo dobrze, że Trybunał działa, roboty zawalonej przez zawieszonego sędziego i jego pisowskich kumpli jest cała masa. Tak wygląda skuteczna budowa standardów w praktyce – napisał na X europoseł KO Krzysztof Brejza.