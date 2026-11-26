W warszawskim sądzie okręgowym wznowiono 26 listopada posiedzenie sądu dyscyplinarnego, który miał skontrolować zarządzoną wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego przerwę w czynnościach służbowych.

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W wyniku obrad sąd dyscyplinarny zdecydował o zarządzeniu wobec Bogdana Święczkowskiego przerwy w czynnościach służbowych na 12 miesięcy.

Podczas obrad sądu dyscyplinarnego, które miały miejsce w budynku warszawskiego SO, prezes Bogdan Święczkowski pojawił się pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Zaapelował do policji i służb pilnujących budynku, by opuściły teren TK.

– Natychmiast udrożnijcie wejście do Trybunału Konstytucyjnego, aby prezes i legalni sędziowie mogli wejść na jego teren – mówił Święczkowski.

Trybunał Konstytucyjny: zawieszenie Święczkowskiego

Na posiedzeniu pojawili się m.in. reprezentujący prezesa mec. Krzysztof Wąsowski i mec. Michał Skwarzyński. Planowane na później tego dnia posiedzenie ws. takiego samego zarządzenia wobec wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego zostało odwołane z uwagi na zgłoszenie urlopu przez sędziego Rafała Wojciechowskiego, wylosowanego do składu sądu dyscyplinarnego w tej sprawie.

Zarządzenia w sprawie miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych wobec Święczkowskiego i Sochańskiego wydała sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która jako najstarszy stażem sędzia, została pod koniec października ogłoszona kierującą Trybunałem.

Posiedzenie sądu w sprawie dotyczącej Święczkowskiego rozpoczęło się w środę; ze względu jednak na wnioski mec. Michała Skwarzyńskiego, kontynuację posiedzenia zaplanowano na czwartek. Mec. Skwarzyński zawnioskował o wyłączenie wszystkich członków sądu dyscyplinarnego w sprawie: Magdaleny Bentkowskiej (przewodniczącej składu), Krystiana Markiewicza i Macieja Taborowskiego.

Mec. Skwarzyński podkreślał, że w pierwszej kolejności chodzi o to, by w posiedzeniu tym nie uczestniczyli Markiewicz i Taborowski. Żądał ich niedopuszczenia, ponieważ, jak później argumentował, „nie można wyłączyć kogoś, kto nie jest sędzią”. Chodzi o to, że po wyborze przez Sejm m.in. Taborowskiego i Markiewicza na sędziów TK, prezydent nie zaprosił ich na ślubowanie. Wraz z innymi w tej samej sytuacji wybranymi na sędziów TK, zrobili to wobec tego na uroczystości w Sejmie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Nie zostali po tym jednak dopuszczeni do orzekania, a m.in. prezes Trybunału argumentował, że tej uroczystości nie można potraktować jako ślubowania „wobec prezydenta”.

W przypadku natomiast Bentkowskiej mec. Skwarzyński ocenił, że w tym postępowaniu jest ona, jego zdaniem pozbawiona „waloru bezstronności” i musiałaby zostać „sędzią we własnej sprawie”.

Mec. Skwarzyński z „ostrożności procesowej”, postanowił też – w przypadku formalnego dopuszczenia do sprawy Markiewicza i Taborowskiego – zawnioskować o ich wyłączenie.

W innym wniosku chciał też od członków sądu dyscyplinarnego pisemnych oświadczeń, w których ci mieliby „wytłumaczyć”, jak chcą „zapewniać standard rzetelnego procesu, kiedy wszystkich ich nazwiska są objęte wnioskiem Korwin-Piotrowskiej”, dotyczącym przerwy w czynnościach służbowych Święczkowskiego.

Posiedzenie sądu dyscyplinarnego TK zaczęło się w środę

Ostatecznie Bentkowska zarządziła przerwę w posiedzeniu do czwartku. Zapewniła, że sędzia Trybunału, który zostanie wylosowany do rozpoznania wniosku o wyłączenie jej oraz sędziów Taborowskiego i Markiewicza, zapozna się z treścią jego „bardzo obszernego” uzasadnienia.

Na środowym – a także czwartkowym – posiedzeniu nie stawił się sędzia Stanisław Piotrowicz, wylosowany do tej sprawy na rzecznika dyscyplinarnego.

Poza kontynuacją posiedzenia dyscyplinarnego w sprawie Bogdana Święczkowskiego, w czwartek na godz. 10, planowane było analogiczne posiedzenie sądu dyscyplinarnego TK w sprawie kontroli zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych sędziego Bartłomieja Sochańskiego.

Rzecznikiem dyscyplinarnym w tej sprawie został Dariusz Szostek; w składzie sądu dyscyplinarnego ostatecznie znaleźli się: Maciej Berek, Rafał Wojciechowski i Jakub Stelina.

Chwilę przed rozpoczęciem posiedzenia ws. Święczkowskiego na stronie TK opublikowano jednak komunikat informujący o odwołaniu posiedzenia sądu dyscyplinarnego w sprawie odnoszącej się do Sochańskiego. Jak czytamy, Berek odwołał je ze względu na zgłoszenie urlopu przez sędziego Wojciechowskiego.

Zarządzenia w sprawie przerw w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, a także wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego zostały wydane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską 30 października br. Tego samego dnia przedstawiciele grupy osób wybranych w tej kadencji Sejmu na sędziów TK poinformowali, że to ona - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą Trybunałem.

Zgromadzenie sędziów w TK uchyliło ponadto w zeszłym tygodniu immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego w związku z przesłanymi pod koniec października przez prokuratora generalnego wnioskami o zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Decyzje te wiążą się z obniżeniem uposażeń obu sędziów, a także z ich zawieszeniem - niezależnie od poprzednich decyzji TK w tym zakresie - w wykonywaniu czynności.

Święczkowski oświadczył w ubiegłym tygodniu, że „nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały”. - W żadnym wypadku nie jestem zawieszony - podkreślał.