Brytyjskie Ministerstwo Obrony wezwało rezerwistów do przygotowania się na ewentualne powołanie do służby wojskowej na wypadek wojny. Jak ustalił dziennik „The Telegraph”, po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny do około 100 tys. członków rezerwy strategicznej wysłano listy, w których zaproponowano im dobrowolny udział w szkoleniach i manewrach wojskowych, w tym w sztandarowych ćwiczeniach NATO Steadfast Defender, zaplanowanych na przyszłą wiosnę.

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Wielka Brytania wobec zagrożenia ze strony Rosji

Listy skierowano do rezerwistów wszystkich trzech rodzajów sił zbrojnych, a podpisali je dowódcy poszczególnych formacji. Byłych wojskowych poproszono również o aktualizację danych kontaktowych oraz przekazanie informacji na temat obecnego zatrudnienia i posiadanych umiejętności.

Decyzja ta zapadła w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, która testuje determinację NATO. W ubiegłym tygodniu Rosja wystrzeliła pociski manewrujące i drona, które znalazły się na terenie wschodniej Polski, zaledwie 97 km od miejsca, w którym odbywały się ćwiczenia wojskowe pod brytyjskim dowództwem. Tego samego dnia żołnierzy odwiedzili brytyjski minister obrony oraz dowódca Królewskich Sił Powietrznych (RAF).

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RAF umieszcza na noc samoloty w hangarach i planuje montaż specjalnych siatek antydronowych, które mają chronić maszyny stacjonujące w brytyjskich bazach wojskowych przed bezzałogowcami.

Minister obrony Wes Streeting ostrzegał już wcześniej, że Wielka Brytania musi osiągnąć gotowość do wojny w ciągu tysiąca dni, a wraz z sojusznikami musi być „gotowa do walki i zwycięstwa”.

Londyn zwiększa gotowość do wojny

W czwartek rano minister Streeting powiedział w rozmowie ze Sky News, że Wielka Brytania funkcjonuje „w warunkach zwiększonego zagrożenia”, a nawiązanie kontaktu z rezerwistami jest „rozsądnym i koniecznym środkiem ostrożności”. – Gdyby, nie daj Boże, doszło do najgorszego, za 20 lat moi następcy przeklinaliby mnie, a ja sam musiałbym stanąć przed publiczną komisją śledczą – powiedział na antenie BBC Radio 4.

Według ustaleń dziennika „The Telegraph” brytyjski rząd chce zwiększyć odporność państwa, zapewniając mu szersze zaplecze obronne. Wielka Brytania coraz poważniej podchodzi bowiem do art. 3 Traktatu Północnoatlantyckiego, który zobowiązuje państwa członkowskie do „utrzymywania i rozwijania indywidualnej i zbiorowej zdolności do odparcia zbrojnej napaści”.

Brytyjskie wojska lądowe są obecnie najmniej liczne od czasów wojen napoleońskich. Liczba żołnierzy w czynnej służbie zbliża się do 73 tys.

Ministerstwo Obrony poinformowało, że wysłanie listów do weteranów stanowi „praktyczny krok na rzecz zwiększenia gotowości i zdolności odstraszania, przyczyniający się do ograniczenia ryzyka konfliktu”.

Brytyjska armia sięga po rezerwistów

Listy trafiły do członków rezerwy strategicznej, czyli byłych żołnierzy, którzy stosunkowo niedawno zakończyli służbę wojskową i nadal podlegają obowiązkowi ponownego powołania do wojska w wyjątkowych okolicznościach. W odróżnieniu od nich członkowie rezerwy ochotniczej to osoby cywilne, które dobrowolnie zdecydowały się na pełnienie służby w rezerwie.

Źródło w brytyjskiej armii poinformowało, że celem wysłania listów jest uzupełnienie i aktualizacja danych dotyczących byłych wojskowych. Nie oznacza to, że rezerwiści zostaną nagle zmobilizowani. Zdaniem rozmówcy gazety nierozsądne byłoby jednak nieposiadanie bazy danych na ich temat i brak możliwości skontaktowania się z nimi.

„The Telegraph” ujawnił wcześniej, że lord Sanders, gdy pełnił funkcję szefa sztabu generalnego brytyjskich wojsk lądowych, ostrzegał rząd, iż w przypadku wojny z Rosją konieczne będzie „zmobilizowanie narodu”, ponieważ brytyjska armia jest zbyt mała.

Rząd uruchomił nową sekcję swojej strony internetowej, na której można znaleźć informacje dotyczące rezerwy strategicznej oraz tego, co przynależność do niej oznacza dla samych rezerwistów, ich rodzin i pracodawców.

Po piątkowych uderzeniach rakietowych na terytorium Polski premier Donald Tusk zasugerował, że Rosja celowo obrała ten obszar za cel, dopuszczając się „zamierzonej prowokacji” wobec Wielkiej Brytanii, Polski i państw NATO. Brytyjski premier Andy Burnham określił incydent jako „całkowicie niedopuszczalny” i bezwarunkowo go potępił, zapewniając, że Wielka Brytania będzie wspierać Polskę „na wszelkie możliwe sposoby”.