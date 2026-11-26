Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej postawił zarzuty Dawidowi K., byłemu koordynatorowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym. Dotyczą one m.in. rzetelności wykonywania zawodu lekarza, naruszenia zasad etyki oraz podważania zaufania do profesji medycznej.

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Dawid K. z zarzutami NIL. Chodzi o odpowiedzialność zawodową lekarza

Informację o wydaniu postanowienia w sprawie byłego koordynatora SOR przekazał rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula. Jak poinformował, zarzuty postawione Dawidowi K. dotyczą rzetelności wykonywania zawodu lekarza, naruszenia etyki i podważania zaufania do zawodu.

Postępowania dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy prowadzą zazwyczaj okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej. W szczególnych przypadkach sprawę może jednak przejąć rzecznik na szczeblu krajowym.

Wydanie postanowienia o postawieniu zarzutów oznacza, że postępowanie weszło w zaawansowaną fazę. Rzecznik zgromadził już materiał dowodowy, który może obejmować m.in. dokumentację medyczną, protokoły przesłuchań stron i świadków oraz opinie biegłych. Zebrane dowody wskazują na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego.

Lekarz ma 14 dni na przedstawienie wyjaśnień

Po otrzymaniu postanowienia o postawieniu zarzutów lekarz ma 14 dni na odniesienie się do przedstawionych mu zarzutów. Jako obwiniony może bronić się samodzielnie lub skorzystać z pomocy prawnika.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dawida K. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zdecyduje o dalszych krokach. Może uznać, że konieczne jest uzupełnienie postępowania wyjaśniającego o kolejne dowody. Jeżeli natomiast przedstawione wyjaśnienia okażą się wystarczające, możliwe będzie umorzenie sprawy.

Kolejnym rozwiązaniem jest skierowanie przez rzecznika wniosku o ukaranie do Okręgowego Sądu Lekarskiego. To sąd rozstrzyga wówczas o odpowiedzialności lekarza i ewentualnej karze.

Jakie kary grożą lekarzowi? Możliwe zawieszenie prawa wykonywania zawodu

W przypadku uznania lekarza za winnego sąd lekarski może orzec różne rodzaje kar. Wśród nich znajdują się nagana, kara pieniężna oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych.

Najpoważniejsze konsekwencje mogą oznaczać zawieszenie lub odebranie prawa wykonywania zawodu. Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego lekarzowi przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego.

Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym

Sprawa Dawida K. stała się przedmiotem zainteresowania mediów w czerwcu tego roku. Wówczas portal Zero.pl opisał nieprawidłowości, do których miało dochodzić w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że lekarz, pełniąc funkcję koordynatora SOR i będąc w trakcie specjalizacji z anestezjologii, miał zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

Publikacja dotyczyła również podejrzeń związanych z przyjmowaniem na oddziale polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością. Według ustaleń portalu mieli oni otrzymywać kompleksowe badania niemal bezpośrednio po dokonaniu rejestracji.

W październiku Dawid K. usłyszał także zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Chodzi o kwotę przekraczającą 583 tys. zł. Według zarzutów lekarz miał przedkładać nierzetelne faktury w Warszawskim Szpitalu Południowym.

NFZ nałożył na szpital 2,3 mln zł kary

NFZ poinformował o zakończeniu kontroli w Warszawskim Szpitalu Południowym i nałożeniu na szpital kary w wysokości 2,3 mln zł.

Wśród stwierdzonych nieprawidłowości znalazło się przyjmowanie pacjentów poza kolejnością. Kontrolerzy wykryli również przypadki wykazywania w grafikach dyżurów lekarzy, którzy w tym samym czasie mieli pracować w innych placówkach.

Postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej Dawida K. jest odrębną sprawą od postępowania karnego, w którym lekarz usłyszał zarzut dotyczący faktur.