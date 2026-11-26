Jan Grabiec
TVN24 ujawnił, że spora część darczyńców Marcina Kierwińskiego z wyborów w 2023 r. to działacze Platformy Obywatelskiej, którzy wtedy lub w kolejnych miesiącach sprawowali funkcje w mazowieckich samorządach, instytucjach publicznych, a nawet w spółkach Skarbu Państwa. Kierwiński jest szefem warszawskich struktur partii, a także sekretarzem generalnym KO.
Szef kancelarii premiera Jan Grabiec przekonywał, że to „legalny i w pełni uczciwy system finansowania polityki w Polsce”. - Tak mamy zbudowany system w Polsce - mówił w TVN24.
- To jest system w pełni transparentny, dlatego ten materiał mógł się ukazać - argumentował.
Podczas rozmowy przypomniano, że Kierwiński piętnował podobne działania, gdy chodziło o polityków Prawa i Sprawiedliwości.
- To nieprawda, że to taki sam system. To jest zupełnie inny system - mówił Grabiec. - Osoby, które wpłacały, nie mogły liczyć na żadne funkcje - przekonywał.
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- Żadna z tych osób wymienionych w tym reportażu nie podlegała Marcinowi Kierwińskiemu w momencie, gdy dokonywała tych wpłat - mówił Grabiec.
Szef KPRM tłumaczył też polityków i działaczy, którzy nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami o wspieraniu Kierwińskiego. - W Polsce temat finansowania polityki jest tematem wstydliwym - mówił.
Grabiec przekonywał, że cała sprawa nie ma znamion korupcji politycznej. - Jeśli to są dobrowolne wpłaty, to proszę naprawdę nie podważać podstaw systemu demokratycznego w Polsce. Bo on na tym polega, że ludzie mają prawo wpłacić środki na wybranych przez siebie polityków - mówił szef kancelarii premiera.
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