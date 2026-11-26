Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, prokuratura chciała uchylić immunitet Szymonowi Hołowni oraz Michałowi Kobosce, by postawić im zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym Collegium Humanum. Na ostatniej prostej wniosek został wstrzymany, a wcześniej zawieszono prokuratora, który sprawę nadzorował.

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– Jeżeli rzeczywiście nic nie ma na sumieniu, to sam może zrezygnować z immunitetu – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

Stwierdziła, że jest to sprawa, „która w jakiś sposób ciąży” na byłym marszałku Sejmu. Według Żukowskiej może to stanąć na drodze Hołowni w staraniu się o stanowisko ambasadora w Watykanie.

– Nie może dyplomatą zostać osoba, w stosunku do której istnieje ryzyko, że zostaną jej postawione jakieś zarzuty karne, bo to stwarza ryzyko szantażowania tej osoby w jakiś sposób przez służby – stwierdziła.

Parasol ochronny nad Hołownią

Według informacji „Rzeczpospolitej” wstępny projekt wniosków o wyrażenie zgody na postawienie zarzutów pięciu politykom – Ewie Leniart, Danielowi Milewskiemu, Michałowi Kołodziejczakowi, Szymonowi Hołowni oraz Michałowi Kobosce – trafił do Prokuratury Krajowej już w lutym tego roku. Końcową opinię musi wyrazić też Dariusz Korneluk, szef Prokuratury Krajowej. Jeśli byłaby pozytywna, wnioski trafiają do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, a on kieruje je do Sejmu.

W poniedziałek 23 listopada Prokuratura Krajowa ogłosiła skierowanie wniosków tylko wobec trojga posłów. Z listy zniknęli Szymon Hołownia i Michał Kobosko. Oprócz tego w piątek 20 listopada prokurator generalny Waldemar Żurek zdecydował o zawieszeniu prokurator Beaty Marczak, która prowadziła sprawę Collegium Humanum.

Michał Kobosko przyznał, że w 2020 r. złożył w siedzibie Collegium Humanum dokumenty rekrutacyjne w imieniu swoim i Szymona Hołowni. Obaj jednak wycofali się z zamiaru podjęcia studiów.

Według prokuratury choć Hołownia nie studiował, to miał liczyć na dyplom na podstawie zaliczeń sprzed lat ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Afera Collegium Humanum

Prywatna uczelnia Collegium Humanum oferowała szybkie kursy MBA i inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Część z tych dyplomów wystawiała bez odpowiedniego procesu edukacyjnego, a ich wiarygodność miały zapewniać współpracujące uczelnie zagraniczne, które w rzeczywistości nie miały do tego uprawnień.

W śledztwie dotyczącym wystawiania fałszywych świadectw ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich dotychczas przedstawiono łącznie 475 zarzutów 83 podejrzanym. Wobec 13 podejrzanych stosowano tymczasowe aresztowanie. Wartość zabezpieczonego w postępowaniu mienia przekracza 176 mln zł. i 600 tys. euro.

Pierwsza rozprawa w procesie zaplanowana jest na 3 grudnia.