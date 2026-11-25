Mateusz Morawiecki i Łukasz Schreiber
Prawie przed każdymi wyborami parlamentarnymi pojawiają się na polskiej scenie politycznej nowe partie, którym udaje się przekroczyć próg wyborczy, po czym – nie spełniwszy swych obietnic i zapowiedzi – znikają. Dlaczego takie byty w ogóle powstają? Co powoduje, że nie potrafią przetrwać? Wreszcie: czy ów schemat powtórzy się przy okazji najbliższych wyborów do Sejmu?
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