Prawie przed każdymi wyborami parlamentarnymi pojawiają się na polskiej scenie politycznej nowe partie, którym udaje się przekroczyć próg wyborczy, po czym – nie spełniwszy swych obietnic i zapowiedzi – znikają. Dlaczego takie byty w ogóle powstają? Co powoduje, że nie potrafią przetrwać? Wreszcie: czy ów schemat powtórzy się przy okazji najbliższych wyborów do Sejmu?

Oni Nie Rządzili. Dlaczego w Polsce powstają nowe partie polityczne?