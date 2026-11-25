To finał konfliktu między dawnymi członkami zespołu Kombi, który działał w latach 1976–1992. Po rozpadzie zespołu Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński przez kilka lat wraz z Agnieszką Chylińską tworzyli zespół O.N.A. Problem pojawił się, gdy w 2003 r. postanowili reaktywować zespół pod nieco zmienioną nazwą. Wówczas do słowa „Kombi” dodano literę „i”. Co bywa odczytywane przez fanów jako Kombi II.

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Ten ruch nie spotkał się z aprobatą Grzegorza Łosowskiego. Lider dawnego zespołu w 2004 r. powrócił do koncertowania pod szyldem Kombi Łosowskiego. Od tego momentu na polskiej scenie muzycznej równolegle występowały dwa zespoły o niemal identycznej nazwie.

Oliwy do ognia w 2011 r. dolali Skawiński i Tkaczyk, gdy, nie pytając o zgodę Łosowskiego, zgłosili nową nazwę do rejestracji jako unijny słowny znak towarowy w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Dwa lata później Łosowski zarejestrował w EUIPO nazwę „Kombi” jako swój znak towarowy. Na wniosek Skawińskiego wyłączne prawo Łosowskiego zostało unieważnione (decyzję w tej sprawie podtrzymał Sąd UE w wyroku z 7 września 2022 r., sprawa: T-730/21). Wskazano wówczas, że ta nazwa jest łudząco podobna do już zarejestrowanego znaku „Kombii”, a zatem może wprowadzać odbiorców w błąd. Nie miał przy tym znaczenia rodowód obu nazw, a jedynie kolejność ich rejestracji.

W odpowiedzi na niekorzystny dla siebie wyrok unijnego sądu w 2022 r. Łosowski wystąpił do EUIPO o unieważnienie przysługującego Skawińskiemu i Tkaczykowi znaku „Kombii”. Wskazał przy tym, że jego dawni koledzy z zespołu działali w złej wierze, licząc na przechwycenie renomy wygaszonego kilkanaście lat wcześniej wspólnego projektu. Łosowski protestował przeciwko pozbawieniu go możliwości korzystania z nazwy pierwszego Kombi.

Po raz kolejny Sąd UE bierze stronę „drugiego” Kombii

EUIPO oddalił zarówno wniosek Łosowskiego, jak i jego odwołanie. Muzyk wniósł następnie skargę do Sądu UE. Tu też przegrał. Unijny sąd wskazał w środowym wyroku, że prawo do nazwy zespołu Kombi w równym stopniu przysługiwało wszystkim jego członkom, nie zaś jedynie Łosowskiemu. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że ten był liderem i założycielem grupy.

Sąd UE uznał, że wybór nazwy „Kombii” to świadome nawiązanie do wcześniejszej działalności artystycznej. Nie można jednak stąd wywodzić, że muzycy działali w tzw. złej wierze, z zamiarem żerowania na dorobku ich dawnego kolegi.

Sąd UE wskazał, że do zgłoszenia znaku towarowego doszło dopiero po kilku latach działalności „reaktywowanego” zespołu. W tym czasie nowa formacja muzyczna zdołała już wypracować własny dorobek i renomę, zdobywając m.in. platynowe płyty oraz goszcząc na licznych festiwalach muzycznych.

Zdaniem Sądu UE celem uzyskania ochrony dla nazwy „Kombii” było zdobycie ochrony dla nowej marki muzycznej, a nie naruszenie interesów członka wygaszonego kilkanaście lat wcześniej zespołu.

Sygnatura sprawy: T-840/25