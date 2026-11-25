Do znalezienia zwłok doszło w miejscowości Słuchocin w województwie mazowieckim. Informację o zdarzeniu potwierdziła w środę po południu w rozmowie z tvnwarszawa.pl starsza aspirant Monika Księżopolska, oficer prasowa policji w Węgrowie. – W aucie na terenie lasu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Na razie nie znamy ich tożsamości – przekazała policjantka.

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Jak poinformowała Księżopolska, na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci obu osób.

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Jeden z mężczyzn był poszukiwany

Z informacji uzyskanych przez tvnwarszawa.pl wynika, że zmarli mieli około 35 i 27 lat.

– Jeden z nich był poszukiwany od poniedziałku. Służby powiadomiła rodzina – przekazano.

W chwili udzielania informacji przez rzeczniczkę policja nie znała jeszcze tożsamości mężczyzn.