Do znalezienia zwłok doszło w miejscowości Słuchocin w województwie mazowieckim. Informację o zdarzeniu potwierdziła w środę po południu w rozmowie z tvnwarszawa.pl starsza aspirant Monika Księżopolska, oficer prasowa policji w Węgrowie. – W aucie na terenie lasu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Na razie nie znamy ich tożsamości – przekazała policjantka.
Jak poinformowała Księżopolska, na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci obu osób.
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Z informacji uzyskanych przez tvnwarszawa.pl wynika, że zmarli mieli około 35 i 27 lat.
– Jeden z nich był poszukiwany od poniedziałku. Służby powiadomiła rodzina – przekazano.
W chwili udzielania informacji przez rzeczniczkę policja nie znała jeszcze tożsamości mężczyzn.
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