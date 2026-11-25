Karol Brożek zaginął 19 listopada 2025 r. Tego dnia wyruszył w góry z dwoma psami, Piratem i Krakenem, w rejon Campo Imperatore, masywu Gran Sasso d’Italia. Po jego zaginięciu nieopodal szlaku turyści natrafili na kamper mężczyzny, częściowo zasypany śniegiem. 12 grudnia ratownicy odnaleźli wycieńczonego Pirata, który przez 23 dni błąkał się sam w górach bez jedzenia. Przez kolejne miesiące los mężczyzny i drugiego psa pozostawał nieznany.

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Ciało mężczyzny znaleziono w trudno dostępnym miejscu

We wrześniu 2026 r. w pobliżu wąwozu Vallone dell’Inferno turyści znaleźli czerwoną smycz, którą rodzina rozpoznała jako należącą do psa Krakena. 20 listopada w tej samej okolicy odnaleziono plecak z dokumentami Karola Brożka, sprzętem fotograficznym i odzieżą wysokogórską – informuje portal Trojmiasto.pl.

Ratownicy skierowali nad wąwóz drona i dzięki kamerze udało się zlokalizować ciało w szczelinie skalnej, kilkadziesiąt metrów poniżej grani. Widoczna na nagraniu kurtka z czerwonym paskiem odpowiadała tej, w której Brożek wyruszył w góry.

O zakończeniu poszukiwań poinformowała siostra zaginionego

Dotarcie do miejsca, w którym znajdowało się ciało, było bardzo trudne z uwagi na pionowe ściany wąwozu, śnieg oraz niesprzyjające warunki pogodowe. Udało się je wydobyć rankiem 24 listopada przy wsparciu śmigłowca Guardia di Finanza.

O zakończeniu poszukiwań poinformowała Diana Brożek, siostra bliźniaczka Karola. 24 listopada kobieta opublikowała wpis na Facebooku, w którym poinformowała o znalezieniu ciała i plecaka z dokumentami. Jak przyznała, teraz rodzina czeka na formalne potwierdzenie tożsamości. Specjaliści z zakresu medycyny sądowej prawdopodobnie będą porównywać DNA odnalezionego mężczyzny z materiałem genetycznym siostry Brożka oraz jego ojca. Badania będą miały również na celu ustalenie przyczyny i okoliczności śmierci. Dopiero po dopełnieniu formalności rodzina będzie mogła sprowadzić ciało do Polski, co może potrwać jeszcze nawet kilka miesięcy.

Kobieta przez rok koordynowała poszukiwania brata i organizowała zbiórki, a latem pojechała do Włoch, by odtworzyć zaplanowaną przez niego trasę. Po akcji podziękowała ratownikom, przewodnikowi i wszystkim, którzy wspierali jej rodzinę.

„Czujemy ulgę, że po roku oczekiwania otrzymujemy odpowiedzi, a jednocześnie ogromny ból po stracie. Potrzebujemy czasu, żeby odnaleźć się w tej rzeczywistości” – dodała.