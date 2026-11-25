Jak przekazała gazecie „Apostrof” komisarz ds. języka ukraińskiego Ołena Iwanowska, Budanow będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 3400 hrywien (ponad 300 zł).

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Jak podkreśliła, zgodnie z przepisami dotyczącymi używania języka rosyjskiego podczas wykonywania obowiązków służbowych, urzędnikowi można udzielić upomnienia, jeśli naruszenie to ma miejsce po raz pierwszy.

– Jednak w tej sytuacji postanowiłem pójść dalej niż tylko ostrzeżenie: jeśli chodzi o wystąpienie publiczne wysokiego rangą urzędnika państwowego, odpowiedzialność za przestrzeganie prawa musi być maksymalna, dlatego od razu nałożyliśmy karę pieniężną w wysokości 3400 hrywien – powiedziała Iwanowska.

Dodała, że ​​Budanow „nie krył się za stanem wojennym, ekstremalnymi okolicznościami ani swoim stanowiskiem, lecz przyjął odpowiedzialność jako zwykły obywatel”.

Incydent pod Kijowem

Do incydentu doszło 2 listopada, gdy kilkadziesiąt osób zebrało się przed domem we wsi Pietropawłowska Borszahiwka pod Kijowem. Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiały się plotki, że w posiadłości przetrzymywanych i torturowanych jest kilkadziesiąt osób, w tym żołnierze. Doszło do starć między tłumem a policją. Na miejsce przybył Kyryło Budanow, który rozmawiał z niektórymi osobami po rosyjsku.

Gwardia Narodowa przekazała, że budynek jest tymczasowym punktem rozmieszczenia jednostki wojskowej. Zaprzeczono doniesieniom o torturach. Władze wyjaśniają wszelkie okoliczności zdarzenia.