Puigdemont poinformował o tym na konferencji prasowej w Brukseli, na której zapowiedział też, że 17 grudnia przedstawi szczegóły dotyczące nowego planu wybicia się Katalonii na niepodległość.

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Carles Puigdemont wraca do Hiszpanii dzięki amnestii

Powrót Puigdemonta do Hiszpanii jest możliwy dzięki amnestii uzgodnionej w negocjacjach między katalońską koalicją Razem dla Katalonii (Junts) a partią PSOE Pedro Sáncheza. Wprawdzie po przyjęciu przez parlament Hiszpanii ustawy o amnestii Sąd Najwyższy orzekł, że nie może być ona stosowana wobec Puigdemonta, to jednak TSUE 16 lipca wydał orzeczenie głoszące, że ustawę można wobec niego zastosować, co potwierdził 6 października hiszpański Trybunał Konstytucyjny, co doprowadziło do wycofania nakazu aresztowania lidera separatystów, który obowiązywał od 2017 roku.

3 listopada sędzia Pablo Llarena zdecydował o zamknięciu sprawy karnej przeciw Puigdemontowi.

W 2017 roku Puigdemont zorganizował referendum, w którym parlament Katalonii ogłosił niepodległość

Lider katalońskich separatystów wyjechał do Belgii w październiku 2017 roku, po zorganizowaniu referendum ws. niepodległości hiszpańskiej prowincji, które władze w Madrycie i hiszpańskie sądy uznały za nielegalne. Referendum wywołało najpoważniejszy kryzys polityczny w Hiszpanii od dekad i pogłębiło napięcia między władzami centralnymi a Katalonią.

W referendum z 1 października 2017 roku wzięło udział 43 proc. uprawnionych, 92 proc. z nich poparło niepodległość. 27 października 2017 roku parlament Katalonii ogłosił niepodległość, na co rząd w Madrycie odpowiedział rozwiązaniem lokalnych władz i zawieszeniem katalońskiej autonomii. Puigdemont, oskarżony o bunt i sprzeniewierzenie środków publicznych przeznaczonych na referendum niepodległościowe, uciekł z kraju do Belgii i od tego czasu przebywał na wygnaniu. Liderowi separatystów groziło najpierw do 30 lat więzienia, a po złagodzeniu zarzutów – 12 lat więzienia i zakaz sprawowania urzędów publicznych przez 20 lat.

Porozumienie o amnestii zostało zawarte w związku ze wsparciem katalońskich ugrupowań dla mniejszościowego rządu Sáncheza.

29 listopada Hiszpanię czekają wybory, po których PSOE Sáncheza prawdopodobnie straci władzę na rzecz koalicji centroprawicowej Partii Ludowej (PP) i skrajnie prawicowej Vox.