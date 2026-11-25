Po dotkliwej porażce republikanów w tegorocznych listopadowych wyborach do Kongresu J.D. Vance zabrał głos publicznie i przedstawił swoją ocenę przyczyn przegranej. „Przegraliśmy przez wojnę” – napisał w obszernym wpisie w mediach społecznościowych dzień po wyborach. Wiceprezydent, który w 2023 r. poparł kandydaturę Trumpa, twierdząc, że ten nie wciągnie Stanów Zjednoczonych w nowe wojny, od początku wyrażał zastrzeżenia wobec tego konfliktu.

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Ta wypowiedź zinterpretowana została jako próba zdystansowania się od polityki administracji Donalda Trumpa, bez uciekania się w bezpośrednią krytykę prezydenta. Trump powiedział, że to „w zasadzie prawda”, ale wielokrotnie potem dawał wyraz temu, że nie podobała mu się ta ocena przyczyn porażki w wyborach.

Kto kandydatem na prezydenta republikanów? Trump ma inną propozycję

Jak podają media amerykańskie, powołując się na anonimowe źródła z otoczenia prezydenta, Trump skarżył się współpracownikom i sojusznikom, że J.D. Vance powinien był wyraźnie zaznaczyć, iż decyzja o rozpoczęciu wojny z Iranem była słuszna. – To nie wyjdzie mu na dobre – miał powiedzieć Trump w Gabinecie Owalnym. Jednocześnie chwali w prywatnych rozmowach swojego sekretarza stanu Marca Rubia i sugerował, że mógłby on być mocnym kandydatem na prezydenta. Rubio wielokrotnie mówił, iż decyzja prezydenta o ataku na Iran była niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. – Trumpowi „należy się ogromne uznanie” za wydanie zgody na ataki na Iran. Ostatecznie taka jest cena przywództwa – trzeba być gotowym do podejmowania decyzji, które mogą być niepopularne lub politycznie nieopłacalne, ale są konieczne dla kraju i jego przyszłości – powiedział w niedawnym wywiadzie dla „New York Timesa”.

Tydzień po wyborach Trump ogłosił, że odsuwa J.D. Vance’a od rozmów pokojowych z Iranem. Vance prowadził je od początku wojny i zintensyfikował je tuż przed wyborami. Trump powiedział, że chce, by jego zastępca skupił się na kwestiach wewnętrznych kraju, czyli badaniu zarzutów dotyczących nadużyć na obszarach zarządzanych przez demokratów.

Teraz J.D. Vance unika odpowiedzi na pytania dziennikarzy, „czy wojna w Iranie warta była utraty większości w Kongresie” i dyplomatycznie mówi, że „to prezydent podejmuje decyzje”, a jego celem jest wspieranie prezydenta. To, że J.D. Vance odmawia jednoznacznego poparcia wojny, spotkało się z ostrą krytyką ze strony części republikanów.

Napięcie między Trumpem a J.D. Vance'em rośnie

To spięcie między prezydentem i wiceprezydentem pojawia się w kluczowym dla Vance’a momencie. Rozważa on start w wyborach prezydenckich w 2028 r., a poparcie Trumpa może przesądzić o tym, czy zdobędzie nominację Partii Republikańskiej, tym bardziej że oprócz Rubio po stronie republikanów w kampanii wyborczej mogą pojawić się m.in. senator Ted Cruz z Teksasu czy gubernator Ron DeSantis z Florydy.

Odkąd Trump wybrał Vance’a na swojego kandydata na wiceprezydenta w kampanii o drugą kadencję, wielu republikanów zakładało, że były senator z Ohio będzie faworytem do zdobycia nominacji partii w 2028 r. Przez całą kadencję Trump wysyłał jednak sprzeczne sygnały co do swojego wiceprezydenta, zarówno publicznie, jak i w prywatnych rozmowach. Od wyborów media amerykańskie podkreślają, że jego pozycja w oczach Trumpa słabnie.

W piątkowej konferencji prasowej Trump – wydawał się prowadzić kolejną odsłonę publicznego castingu – w stylu reality show – pomiędzy J.D. Vance'em a sekretarzem stanu Marco Rubio, na stanowisko prezydenta USA w 2028 r. Chwalił obu polityków i sugerował, że mogliby wystartować razem, jeden jako kandydat na prezydenta, drugi na wiceprezydenta. Jak donoszą media, prezydent zarówno publicznie, jak i w prywatnych rozmowach dopytuje się, co rozmówcy sądzą o obu politykach.

Dobrzy przyjaciele zostają rywalami?

J.D. Vance i Rubio utrzymują, że są dobrymi przyjaciółmi. Obaj unikają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy będą ubiegać się o Biały Dom w najbliższych wyborach prezydenckich. Rubio zapowiedział, że jeśli J.D. Vance wystartuje, on sam zrezygnuje ze startu. – Nie podjąłem jeszcze decyzji – powiedział J.D. Vance w Fox News. – Rozstrzygniemy to w przyszłym roku. Sojusznicy J.D. Vance’a, w anonimowych rozmowach twierdzą, że wiceprezydent naprawdę jeszcze nie wie, jaką decyzję podejmie w sprawie swojej politycznej przyszłości. Wskazują, że jednym z powodów, dla których może zrezygnować z walki o Biały Dom w 2028 r., są małe dzieci – jego czwarte dziecko urodziło się w lipcu. Zwracają też uwagę, że J.D. Vance z wyjątkową skrupulatnością śledzi analizy i dane polityczne.

Istotną rolę mogą też odegrać skutki wojny z Iranem i jej niepopularność wśród wyborców. Jeśli prezydent zdecyduje się wznowić działania bojowe w Iranie na dużą skalę, szanse na to, że wiceprezydent wystartuje w wyborach w 2028 r., znacznie zmaleją, bo – bez względu na to, jak bardzo będzie się chciał zdystansować – to kojarzony będzie nierozłącznie z polityką Donalda Trumpa. Zdaniem strategów politycznych J.D. Vance może znaleźć się w podobnej sytuacji jak Harris, którą wielu wyborców postrzegało jako kontynuatorkę polityki Bidena. Choć w prywatnych rozmowach sygnalizowała zastrzeżenia do tego, jak Biden postępował w sprawie wojny Izraela z Hamasem, nie mogła skutecznie zdystansować się od niepopularnego prezydenta.