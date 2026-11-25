Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego przytłaczająca większość Polaków chce zakazu zasiadania polityków w radach nadzorczych.

Które elektoraty partyjne najmocniej sprzeciwiają się odpolitycznieniu państwowych spółek.

Jaka jest skala nominacji politycznych w spółkach Skarbu Państwa po zmianie rządu.

Jak przedstawiciele koalicji rządzącej reagują na zarzuty o łamanie przedwyborczych obietnic.

Politycy koalicji rządzącej zapowiadali, że skończą z upartyjnianiem zarządów i rad nadzorczych państwowych spółek. Jeszcze kilka lat temu przedstawiciele KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL mówili o „tłustych kotach” i skali upolitycznienia firm po rządach Zjednoczonej Prawicy. Jak jednak wykazało śledztwo „Rzeczpospolitej”, zapowiedzi te nie przełożyły się na działania. Od grudnia 2023 r. w radach nadzorczych i zarządach spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa znalazło się ponad 200 polityków powiązanych z obecną koalicją.

Reklama Reklama

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego w dniach 20–21 listopada 2026 r. na zlecenie „Rz” wynika, że zakaz zasiadania polityków w radach nadzorczych popiera aż 91 proc. Polaków (83 proc. „zdecydowanie tak”, 8 proc. „raczej tak”). Polacy są w tej sprawie niemal jednomyślni – niezależnie od płci, wieku, wykształcenia czy oglądanych mediów. Pomysł popiera 90 proc. kobiet i 93 proc. mężczyzn. A wśród najmłodszych respondentów (w grupach 18–29 i 30–39 lat) poparcie sięga 98 proc. Najwięcej przeciwników jest wśród 40–49-latków (10 proc.) oraz 50–59-latków (7 proc.), choć i tak w każdej grupie wiekowej za zakazem opowiada się minimum 84 proc. badanych (najmniej wśród osób 70+).

Niewielkie różnice widać także ze względu na miejsce zamieszkania (89–92 proc. na „tak”, 4–7 proc. na „nie”) oraz wykształcenie. Największymi zwolennikami zakazu są osoby ze średnim wykształceniem (93 proc. poparcia, 5 proc. sprzeciwu), a nieco mniejszy entuzjazm wykazują absolwenci studiów wyższych (91 proc. na „tak”, 7 proc. na „nie”). Podobnie jest w przypadku mediów – od 95 proc. poparcia (3 proc. sprzeciwu) wśród widzów „Wydarzeń” Polsatu po 91 proc. aprobaty (7 proc. dezaprobaty) u czytelników portali takich jak Onet, WP czy Gazeta.pl.

Foto: Paweł Krupecki

Największe – choć wciąż niewielkie – różnice widać między elektoratami. Zakaz popiera 94–95 proc. wyborców PiS i Konfederacji (tylko 3 proc. jest przeciw) oraz 91 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej z 2023 r. (6 proc. przeciw). Na tym tle wyróżniają się jedynie Nowa Lewica i Trzecia Droga.

Wśród wyborców Nowej Lewicy poparcie zakazu jest najniższe i wynosi 82 proc. (przy 11 proc. sprzeciwu). W elektoracie dawnej Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) za zakazem opowiada się 85 proc. badanych, ale jednocześnie odnotowano tam najwyższy odsetek przeciwników – aż 15 proc., co wyraźnie odróżnia tę grupę od pozostałych.

Opozycja oburzona, koalicja w defensywie

Ustalenia „Rz” o ponad 200 politykach w państwowych spółkach wywołały skrajne reakcje. Opozycja nie kryła oburzenia – politycy PiS i Konfederacji zarzucili rządzącym złamanie obietnic i domagali się dymisji.

Foto: Tomasz Sitarski

W obozie rządzącym głosy były podzielone. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział weryfikację osób związanych z Lewicą, zaznaczając jednak, że liczą się ich kompetencje i efekty pracy. Podobnie wypowiedział się europoseł Robert Biedroń, podkreślając, że sytuacja różni się od czasów PiS, bo „nie ma tam Obajtków” ani dawnych skandali. Ryszard Petru przyznał, że nie wszystkie partie koalicji spełniły obietnicę odpolitycznienia spółek. Z kolei Barbara Nowacka (KO) przekonywała, że zatrudniane są osoby kompetentne z otwartych konkursów, choć w wywiadzie telewizyjnym zastrzegła, że nie zna jeszcze całej listy.

Liderzy Polski 2050 i PSL przemilczeli sprawę, ale głos zabrali inni politycy tych ugrupowań. Marek Sawicki z PSL odniósł się do ustaleń „Rz” krótko: „Donalda Tuska pytajcie o swoich w państwowych spółkach. Jakoś dziwnie naszych znaleźli, a jego nie znaleźli. Poszukajcie głębiej”. Maciej Żywno z Polski 2050 ocenił w radiowej Jedynce, że przepisy należy zmienić tak, by przynależność partyjna nie miała znaczenia przy wyborze zarządów. Bronił też osób zatrudnionych w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM), wskazując na ich kompetencje.

Ostro zareagował Adrian Zandberg z partii Razem, który – choć poparł utworzenie rządu – często recenzuje jego działania. Polityk zarzucił koalicji, że po wyborach zajęła się „dzieleniem łupów” zamiast realizacją obietnic.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– Mieliśmy tę ofertę – zapomnieć o programie, z którym szliśmy do wyborów, a w zamian dostać frukta, żyć sobie wygodnie na zapleczu rządu. Powiedzieliśmy: nie. Kto na to poszedł, wszyscy wiedzą. Ale tu nie chodzi o to, kto się skusi, a kto nie. Chodzi o to, że ten mechanizm niszczy politykę i szkodzi państwu. Przychodzą faceci z segregatorami, dzielą między siebie państwo jak łup, a to, co się obiecało w kampanii, nie ma żadnego znaczenia. Jeśli tak to ma działać, to dlaczego ludzie mają w ogóle takiej polityce ufać? – skomentował w rozmowie z „Rz”.