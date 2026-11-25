Gorączka w najmach opadła. – W październiku rynek schodzi z sierpniowo-wrześniowego szczytu. I tak było także w tym roku – mówi Anton Bubiel, prezes platformy Rentier.io. – W 17 analizowanych przez nas miastach dodano 31,7 tys. nowych ogłoszeń najmu, o 28,5 proc. mniej niż we wrześniu, a stawki ofertowe obniżyły się w 15 z 17 miast. To spadki sezonowe, bardzo podobne do ubiegłorocznych – zaznacza.

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Mniej mieszkań niż w szczycie sezonu

Wszystkich unikatowych aktywnych ofert najmu było w październiku 69,9 tys. (za takie Rentier.io uznaje ogłoszenia aktywne co najmniej jeden dzień w miesiącu), o 11,9 proc. mniej niż we wrześniu, ale o 6 proc. więcej niż w październiku 2023 r. – Najemcy mieli więc mniejszy wybór niż w szczycie sezonu, ale nieco większy niż rok temu – komentuje Anton Bubiel.

Najwięcej ofert, bo 20,8 tys., było w Warszawie. W Krakowie – 10,3 tys., we Wrocławiu 7,2 tys., w Gdańsku – 5,8 tys. W wielu miejscach to właściciele konkurują o najemcę, a nie najemcy o mieszkanie.

Na rynku jest już dużo mniej studentów. – Mieszkań szukają głównie ci, którzy nie zdążyli przed rozpoczęciem roku akademickiego albo zmieniają lokal po pierwszych tygodniach – mówi prezes Rentier.io. – Dziś największa grupa to osoby przeprowadzające się ze względu na pracę, głównie z mniejszych miejscowości do metropolii, oraz klienci, którzy odkładają zakup mieszkania ze względu na koszt kredytu i ogólną niepewność.

Foto: Tomasz Sitarski

Na spadek oferty mieszkań na wynajem w październiku – o 12 proc. (do 78 tys.) w stosunku do września wskazują dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, przywołane przez GetHome.pl. W ujęciu rocznym oferta wzrosła o 6 proc.

Takie statystyki podaje też WGN. Damian Chochór, doradca i analityk WGN, potwierdza, że rynek przechodzi w okres jesienno-zimowego wyciszenia. – Miesięczny spadek podaży nie oznacza automatycznie dużego wzrostu zainteresowania mieszkaniami. Rynek po prostu wrócił do bardziej typowego rytmu: zarówno liczba poszukujących, jak i aktywność właścicieli są mniejsze niż w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku akademickiego – wyjaśnia.

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Początek listopada, jak mówi Damian Chochór, potwierdza ten kierunek. – Najemcy są bardziej selektywni, mają czas na porównywanie ofert, a właściciele coraz częściej muszą dostosowywać oczekiwania do rzeczywistego zainteresowania nieruchomością – mówi ekspert WGN. – Rynek stopniowo przesuwa się z pozycji sprzyjającej wynajmującym w kierunku większej równowagi, a w niektórych segmentach nawet przewagi najemców.

Z kolei w portalu Nieruchomosci-online.pl pod koniec października było niemal 15,9 tys. ofert lokali na wynajem, o ok. 2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o kilkanaście proc. więcej niż rok temu.

Koszty najmu mieszkań stabilne

Mniejszy ruch w najmach przyniósł „cenowe uspokojenie”. – W październiku w porównaniu z wrześniem prawie we wszystkich analizowanych miastach odnotowaliśmy stabilizację lub nieznaczny spadek średnich stawek ofertowych – zarówno za mieszkania jedno- jak i dwupokojowe – mówi Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomosci-online.pl. – Nieznaczny, bo trudno inaczej nazwać obniżkę maksymalnie o 70–80 zł.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

W ujęciu rocznym sytuacja w dziesięciu głównych miastach jest bardziej zróżnicowana. W segmencie kawalerek pięć miast zanotowało spadek średnich czynszów (2–9 proc.), trzy miasta wzrost (5–15 proc.), a dwa stabilizację (wahania nie większe niż 1 proc.). Podobnie jest na rynku mieszkań dwupokojowych: pięć miast zanotowało spadek średniej stawki (3–7 proc.), cztery miasta wzrost (2–8 proc.), a jedno miasto stabilizację.

Dużych zmian czynszów nie odnotował też GetHome. W Warszawie mediana wzrosła z 4,3 tys. zł we wrześniu do 4,4 tys. zł w październiku. Stawki z września utrzymały się w Gdańsku (3 tys. zł), Wrocławiu (2,9 tys. zł) i Łodzi (2 tys. zł). W Krakowie mediana spadła z 3,1 tys. do 3 tys. zł. W Katowicach wzrosła z 2 tys. do 2,3 tys. zł.

Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl, zauważa, że na silną presję czynszową nie wskazuje też porównanie stawek z tymi z ubiegłego roku.

Z kolei Rentier.io podaje, że średnia median czynszów za mieszkania z całej aktywnej oferty w październiku wyniosła w 17 miastach 54,5 zł za mkw., we wrześniu – 55,4 zł. W ciągu miesiąca średnia median spadła o 1,6 proc., w ciągu roku wzrosła o 2,4 proc. W ujęciu miesięcznym stawki spadły w 15 z 17 miast, najbardziej w Sosnowcu – o 3,5 proc. W Krakowie o 2,7 proc., a w Białymstoku, Gdańsku i Wrocławiu – po 2,6 proc. Wzrosły tylko w Radomiu o 1,9 proc., Bydgoszczy -o 0,5 proc. – To efekt sezonowy: rok temu średnia zmiana między wrześniem a październikiem była niemal identyczna – zauważa Anton Bubiel. W ujęciu rocznym czynsze wzrosły w 14 miastach, najbardziej w Łodzi – o 7,3 proc. W Toruniu – o 6,4 proc., w Bydgoszczy o 5,5 proc. Czynsze są niższe niż rok temu w Rzeszowie – o 2,1 proc., w Krakowie – o 2 proc. i w Gdańsku – o 1 proc. W Warszawie praktycznie się nie zmieniły (symboliczny wzrost o 0,3 proc.). – Średni wzrost o 2,4 proc. rok do roku jest niższy od inflacji (3,5 proc. r./r. według szybkiego szacunku GUS za październik), więc realnie najem tanieje – zauważa Anton Bubiel.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Damian Chochór komentuje, że październik nie przyniósł jednolitego kierunku zmian. – W większości największych miast odnotowaliśmy stabilizację stawek, a lokalnie niewielkie wzrosty lub spadki. Rynek wciąż dysponuje większą liczbą mieszkań niż przed rokiem, co ogranicza możliwość windowania czynszów – podkreśla. – Właściciele mieszkań coraz częściej muszą konkurować o najemcę nie tylko ceną, lecz również standardem mieszkania, lokalizacją, wyposażeniem i elastycznością warunków najmu – zauważa. Ekspert WGN podkreśla, że dobrze przygotowane mieszkania, z dobrym adresem i odpowiednio skalkulowaną stawką, nadal znajdują najemców relatywnie szybko.

Rentowność najmu mieszkań spadła

Z analiz Rentier.io wynika, że modelowa rentowność najmu 50-metrowego mieszkania, liczona z median cen sprzedaży i stawek najmu wszystkich ofert lokali, wyniosła w październiku przeciętnie 5,74 proc. brutto i 4,65 proc. netto. Najwyższe stopy netto odnotowały Szczecin (5,38 proc.), Sosnowiec (5,36 proc.), Radom (5,24 proc.), Częstochowa (5,21 proc.) i Łódź (5,02 proc.), najniższe Gdańsk i Kraków (po 3,95 proc.). W Warszawie było to 4,46 proc.

W porównaniu z wrześniem średnia rentowność netto spadła o 0,10 pkt proc. – Czynsze ofertowe sezonowo się obniżyły, a ceny ofertowe mieszkań lekko wzrosły, średnio o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca – tłumaczy Anton Bubiel. – Spadek objął 16 z 17 miast, wyjątkiem był Radom.

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Prezes Rentier.io szacuje, że w porównaniu z październikiem 2025 r., przy tych samych założeniach kosztowych, średnia rentowność netto jest niższa o ok. 0,05 pkt proc., praktycznie się nie zmieniła. – W poszczególnych miastach wygląda to różnie: rentowność wzrosła m.in. w Częstochowie (o 0,26 pkt proc.), Sosnowcu (0,18) i Łodzi (0,14), a najmocniej spadła w Gdańsku (o 0,62 pkt proc.), gdzie ceny ofertowe mieszkań wzrosły w ciągu roku znacznie mocniej niż czynsze, oraz we Wrocławiu (o 0,20).

Anton Bubiel uważa, że inwestycja w mieszkanie na wynajem jest warta rozważenia. – Wymaga jednak bardzo chłodnej kalkulacji. Przeciętne 4,65 proc. netto to modelowy wynik, gdy mieszkanie jest wynajęte pełne 12 miesięcy, bez kosztów kredytu i zarządzania najmem – zaznacza. – Duża oferta nie daje przestrzeni do podwyżek czynszów, które rosną wolniej niż inflacja, a ryzyko pustostanu jest większe niż rok czy dwa lata temu.

Argumenty za? – Pozycja kupującego. Z naszych danych wynika, że mieszkań na sprzedaż jest o ok. 20 proc. więcej niż rok temu, co oznacza możliwość negocjacji ceny, a to cena mieszkania w największym stopniu decyduje o rentowności – podkreśla Anton Bubiel. – Inwestor nie może natomiast zakładać, że wynik poprawi mu szybki wzrost wartości mieszkania albo tańszy kredyt. RPP na początku listopada ponownie utrzymała stopę referencyjną na poziomie 3,75 proc. i nic nie zapowiada rychłych obniżek. Dlatego dziś broni się przede wszystkim zakup konkretnego, dobrze wycenionego mieszkania, a nie inwestycja „w rynek”.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Właściciele chcą uniknąć pustostanów

Koniec tego roku na rynku najmu nie powinien przynieść większych zmian – wynika z cokwartalnego nastrojometru portalu Nieruchomosci-online.pl. Wzrost popytu na wynajem w IV kwartale prognozuje 35 proc. badanych pośredników, spadek 23 proc., stabilizację (brak zmian) – 42 proc. Wzrostu podaży mieszkań spodziewa się 39 proc. agentów, stabilizację – 45 proc., spadek 16 proc. Według 18 proc. ankietowanych ofertowe stawki najmu wzrosną, według 57 proc. nie zmienią się, a według 25 proc. spadną.

Podwyżek stawek do końca roku nie spodziewa się Anton Bubiel. – Bardziej prawdopodobna jest ich stabilizacja z niewielkimi obniżkami. Właściciele mieszkań, którzy nie znaleźli najemcy w sezonie, będą skłonni do negocjacji, żeby uniknąć pustostanu zimą – wyjaśnia.

Także Damian Chochór uważa, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stawek z możliwością niewielkich korekt w dół w części lokalizacji i w niektórych segmentach rynku. – Nie widzę mocnych argumentów za szeroką falą podwyżek czynszów przed końcem roku – mówi. Ożywienia ekspert WGN spodziewa się w styczniu i lutym 2025 r., kiedy to powrócą m.in. migracje związane z pracą.

– W ciągu dwóch miesięcy spodziewam się przede wszystkim dalszego sezonowego ograniczania liczby ofert. Listopad i grudzień są tradycyjnie spokojniejszymi miesiącami na rynku najmu. Część właścicieli, którzy nie znaleźli najemców, może zdecydować się na wycofanie ogłoszeń, czasowe wstrzymanie wynajmu lub korektę stawki – mówi Damian Chochór. – Nie spodziewam się jednak gwałtownego spadku podaży w całym kraju. Punktem wyjścia jest stosunkowo duża liczba mieszkań. W wielu dużych miastach oferta nadal przewyższa poziom sprzed roku.

Także Anton Bubiel uważa, że oferta mieszkań do końca roku będzie maleć. – Rok temu w listopadzie liczba aktywnych ofert spadła o 12,5 proc., a w grudniu o kolejne 8,9 proc. Napływ nowych ogłoszeń zmniejszał się odpowiednio o 15 i 17 proc. Podobnej skali spodziewam się teraz, przy czym oferta pozostanie nieco większa niż rok wcześniej – przewiduje.