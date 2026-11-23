Tegoroczny, 17. już DON, Krajowa Rada Notarialna i izby notarialne zorganizowały pod hasłem „Dorocznego Przeglądu Ważnych Spraw”. W sobotę 21 listopada 2026 r. notariusze w 39 miastach udzielali porad osobiście, telefonicznie i na Messengerze. Pytania dotyczyły wszystkiego, czym notariusz się zajmuje, ale najwięcej osób, jak co roku, przyszło poradzić się w sprawach spadkowych, testamentów i dziedziczenia. Tłem wielu spraw był już konflikt rodzinny. Na pewno części z nich udałoby się uniknąć, gdyby wziąć sobie do serca hasło tegorocznego DON i co roku robić przegląd ważnych spraw.

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– Regularny przegląd ważnych spraw prawnych i majątkowych powinien stać się dla nas równie naturalny jak dbanie o zdrowie. Rozmowa z notariuszem pozwala lepiej zrozumieć konsekwencje podejmowanych decyzji, poznać dostępne rozwiązania i dowiedzieć się, o co warto zadbać, zanim pojawią się trudności – zachęcała do przeglądu not. Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Testament i intercyza u notariusza. Wciąż nie jest to standard

Mimo że rosnąca z roku na rok liczba sporządzanych testamentów czy umów majątkowych wskazuje, że przybywa osób, które świadomie chcą zdecydować, kto otrzyma w spadku ich majątek czy zabezpieczyć intercyzą dorobek rodziny przed ryzykiem niepowodzenia w biznesie, to jednak wciąż nie jest to standardowe zachowanie.

Rozmowa z notariuszem o planach małżeńskich i majątkowych

– Dzień Otwarty Notariatu pokazuje, jak bardzo potrzebna jest Polakom przystępna i rzetelna wiedza prawna. Wiele osób zaczyna interesować się swoimi sprawami majątkowymi czy rodzinnymi dopiero wtedy, gdy pojawia się problem. Tymczasem odpowiednio wczesna rozmowa z notariuszem może pomóc uniknąć nieporozumień, kosztownych błędów, a nawet wieloletnich sporów. Chcemy zachęcić Polaków, by regularnie przyglądali się swojej sytuacji prawnej, podobnie jak dbają o zdrowie czy stan techniczny samochodu. Narodziny dziecka, zawarcie małżeństwa, zakup mieszkania, przekazanie majątku czy rozpoczęcie działalności gospodarczej to momenty, w których warto zastanowić się, czy dotychczasowe rozwiązania nadal odpowiadają naszym potrzebom – mówi notariusz Ilona Sądel-Bendkowska, Koordynator Dnia Otwartego Notariatu w Warszawie.

I dodaje, że profilaktyka prawna jest znacznie prostsza niż rozwiązywanie problemów, którym można było wcześniej zapobiec.

Notariuszom zależy, żeby upowszechniać przekonanie, że z rejentem warto rozmawiać nie tylko wtedy, gdy trzeba podpisać akt notarialny, lecz również wtedy, gdy planujemy ważne decyzje dotyczące naszej przyszłości i bezpieczeństwa najbliższych.

Depozyt notarialny przy sprzedaży mieszkania. Jak chroni przed nieuczciwym kupującym?

– Szczególnie dużo pytań dotyczyło depozytu notarialnego. Sprzedający obawiają się bowiem sytuacji, w której po podpisaniu aktu notarialnego i przeniesieniu własności nieruchomości kupujący nie zapłaci uzgodnionej ceny. Prawidłowo ustanowiony depozyt notarialny eliminuje to ryzyko, ponieważ kupujący wpłaca pieniądze na rachunek depozytowy notariusza przed zawarciem umowy, a środki są następnie przekazywane sprzedającemu zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo obu stronom transakcji – wyjaśnia notariusz Ilona Sądel-Bendkowska.

Dużo uwagi notariusze poświęcili w rozmowach pełnomocnictwom. Dla wielu osób zaskoczeniem było to, jak ważne może być wcześniejsze uregulowanie kwestii reprezentowania przez bliską osobę w codziennych sprawach, szczególnie w sytuacji choroby czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.

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Służebność mieszkania ważna w związkach partnerskich

– Rozmawialiśmy także o upoważnieniach dotyczących informacji medycznej oraz o tym, jakie rozwiązania są dostępne dla osób, które nie pozostają w związku małżeńskim – wylicza rejent Ilona Sądel-Bendkowska.

Często pojawiał się też temat służebności osobistej mieszkania. Szczególnie istotny dla par żyjących w związkach nieformalnych, także wieloletnich, gdy wspólnie tworzą dom, ale nieruchomość należy tylko do jednego z partnerów. Odpowiednio ustanowiona służebność może zabezpieczyć prawo drugiej osoby do zamieszkiwania w nieruchomości, również do końca życia.

Sporo pytań dotyczyło odrzucenia spadku. Zadłużanie się nigdy nie było tak proste, jak teraz. Efektem są pozostawione spadkobiercom długi. Notariusze przypominali zainteresowanym, że co do zasady na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mają sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do dziedziczenia. Takie oświadczenie można złożyć również przed notariuszem.