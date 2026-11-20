Ujawnił pan niedawno, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska jako prezes sądu w Opolu, miała cenzurować i blokować publikację opinii krytycznych wobec działań rządu. Odniósł się do tego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Jego zdaniem sędzia Korwin-Piotrowska jest niezależna i niesterowalna, a pan ma z tym problem. Co pan na to?

Nie mam problemu z niezależnością żadnego sędziego, ewentualnie mam zastrzeżenia do braku niezależności. Doceniam, że pan Żurek w wywiadzie uznał, że jestem dobrym sędzią i że mam mocny charakter. Nie chcę jednak prowadzić przepychanek słownych z panem ministrem, ponieważ rozmawiamy o kwestiach kluczowych dla Polski. To, co ujawniłem w „Rzeczpospolitej”, jest do zweryfikowania na stronach rządowych. Każda rozsądnie myśląca osoba może sama przekonać się, czy była cenzura ze strony pani Korwin-Piotrowskiej.

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Waldemar Żurek twierdzi, że chce pan bardzo zaistnieć w przestrzeni publicznej.

W przestrzeni publicznej zaistniałem już dawno i proszę mi wierzyć, że nie potrzebuję więcej atencji czy rozgłosu. Mówię jednak otwarcie, że nie zgadzam się z niewłaściwymi działaniami władzy. Minister Żurek stwierdził też, że jestem sfrustrowany. Rzeczywiście w pewnym sensie jestem sfrustrowany tym, co dzieje się z polskim wymiarem sprawiedliwości. Obserwuję to bowiem jako sędzia i dochodzę do wniosku, że przywracanie praworządności to głównie puste słowa. Mam ogromne wątpliwości, czy polskiemu wymiarowi sprawiedliwości uda się wyjść z zapaści.

Resort twierdzi, że robi wszystko, aby do tego doszło.

Jak takich działań nie widzę. Mówię to z pozycji sędziego liniowego, z samego dołu sądownictwa.

Minister Żurek chce się z panem spotkać i dowiedzieć, na czym miało polegać blokowanie opinii i cenzurowanie. Czy spotka się pan z nim?

Nie traktuję tego jako oficjalnego zaproszenia. Nie widzę też powodu, dla którego sędzia miałby się tłumaczyć ministrowi sprawiedliwości z czegokolwiek. Jeżeli pan minister chce porozmawiać ze mną o tym, jak uzdrowić sądownictwo i rzeczywiście przywrócić praworządność, to jestem na to otwarty.

Jako rzecznik dyscyplinarny nie postawił pan nikomu zarzutów dyscyplinarnych, a jedynym pańskim osiągnięciem było wypicie kawy z Dagmarą Pawełczyk-Woicką, byłą szefową KRS. To słowa ministra Żurka. Jak pan je odbiera?

Te wypowiedzi są dla mnie niezrozumiałe. Do postawienia jakiemukolwiek sędziemu zarzutów dyscyplinarnych niezbędny jest odpowiedni wniosek i przeprowadzenie postępowania. Przypominam, że w tym czasie nie miałem biura, ani biurka, ani żadnego budżetu. Za wszystkie czynności, hotele, podróże, a nawet za znaczki pocztowe, czyli wysyłkę urzędowych pism, płaciłem z własnej kieszeni. Poza tym nie mieliśmy dostępu do akt spraw dyscyplinarnych. To nie były warunki, w których można swobodnie pracować, a mimo to w dwa miesiące skierowaliśmy do dalszego biegu co najmniej kilkanaście spraw.

Czy żałuje pan tej kawy wypitej z przewodniczącą Pawełczyk-Woicką?

Wymiar sprawiedliwości tworzą wszyscy sędziowie, a nie tylko wybrani. Możemy się nie zgadzać w wielu sprawach, ale jeżeli chcemy coś zmieniać, to musimy rozmawiać, a nie się na siebie wzajemnie obrażać. Tylko w ten sposób możemy dojść do jakiegoś porozumienia i coś osiągnąć.

Czy były naciski na stawianie zarzutów dyscyplinarnych sędziom?

Nie było żadnych nacisków. Nie sądzi pan chyba, że ktokolwiek chciałby, aby rzecznik dyscyplinarny i sądy działały na szybko, bo jest zapotrzebowanie społeczne i polityczne na stawianie komuś zarzutów.

Dlaczego zrezygnował pan z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów? Doszło do tego krótko po zmianie na stanowisku ministra sprawiedliwości?

Zostałem powołany na stanowisko przez Adama Bodnara. Jego sposób sprawowania urzędu ministra sprawiedliwości odpowiadał mi bardziej niż styl ministra Żurka. Poza tym trudno sprawować swój urząd bez żadnego zaplecza i infrastruktury, pisząc pismo procesowe w pociągu albo w gabinecie innego sędziego.

Czy ma pan za złe ministrowi Żurkowi, że tak surowo ocenia pana w mediach?

Nie mam mu tego za złe. Waldemar Żurek już ponad rok jest ministrem, ale uznaję go za początkującego polityka. Jeszcze nie do końca wypowiada się jak polityk.

Mariusz Ulman to sędzia Sądu Rejonowego w Nysie z ponad dwudziestoletnim stażem, specjalizujący się w prawie karnym; były rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.