Xawery Konarski zmarł w środę 17 listopada. O śmierci adwokata poinformowała kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, której był założycielem.

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„Żegnamy wybitnego prawnika i niekwestionowanego prekursora w dziedzinie prawa nowych technologii w Polsce. Jego zaangażowanie i pasja do prawa miały ogromny wpływ na kolejne pokolenia prawników oraz na wszystkich, którzy mieli okazję z Nim pracować” – czytamy. Xawery Konarski był znany także jako wybitny znawca przepisów o własności intelektualnej. W Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” był wielokrotnie rekomendowany jako ekspert w tej dziedzinie.

Nasi dziennikarze i czytelnicy doceniali go także za obrazowe i ciekawe opowiadanie o praktycznych problemach z prawem dotyczącym nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. W marcu 2025 roku na naszych łamach tak opowiadał o tych sprawach:

„Wyobraźmy sobie, że pracujemy w branży reklamowej i z pomocą AI tworzymy nowe, ładne opakowanie towaru. Powinniśmy sami sprawdzić, czy aby nie przypomina ono zanadto opakowań Coca-Coli czy innych znanych marek. Na ogół bowiem dostawcy oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji umywają ręce od odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego. Dlatego w takich firmach najlepiej wprowadzić regulamin dla pracowników, dotyczący zakresu korzystania z AI”.

Wcześniej, w styczniu 2022 r. mecenas Konarski uświadamiał naszym czytelnikom, czym jest dzisiejszy handel danymi osobowymi. – Profil osoby wchodzącej na stronę w internecie jest na aukcji trwającej milisekundy sprzedawany reklamodawcy, który dał najwyższą stawkę – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Xawery Konarski swoją wiedzę wykorzystywał także jako ekspert sejmowy w pracach nad wieloma ustawami z zakresu prawa nowych technologii. Był wiceprezesem zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz prezesem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Otrzymał nagrodę im. Michała Serzyckiego. przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za wybitne osiągnięcia w poszerzeniu wiedzy na temat prywatności i roli ochrony danych osobowych w wielu dziedzinach i środowiskach”.