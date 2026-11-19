Zmiany obejmują Prawo o ruchu drogowym, Kodeks karny i ustawę o kierujących pojazdami. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Póki co termin ogłoszenia ustawy nie jest znany.

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Za co kierowca może stracić prawo jazdy?

Jak przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”, już teraz obowiązuje zakaz wjazdu na przejazd kolejowy, jeśli za torami brakuje miejsca, by móc kontynuować jazdę. Po zmianie przepisów za takie wykroczenie policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące. Taka sama kara grozi za objechanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjazd na przejazd podczas ich opuszczania lub podnoszenia, a także za zignorowanie stałego lub migającego czerwonego światła. Kierowca musi poczekać do momentu, aż rogatki zostaną całkowicie podniesione, a czerwone światło przestanie migać.

Po stwierdzeniu naruszenia policjant zatrzyma dokument za pokwitowaniem, a starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, niezależnie od dalszego postępowania.

Co grozi za spowodowanie katastrofy w komunikacji?

Nowelizacja przepisów zaostrza również kary dla sprawców katastrof w komunikacji. Jak pisze Rynek Zdrowia, powołując się na Interię, sąd orzeknie wobec sprawcy katastrofy zakaz prowadzenia wszystkich lub określonych rodzajów pojazdów na co najmniej 3 lata. Ten sam zakaz zostanie nałożony za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, choć w tym przypadku nowelizacja nie określa jego minimalnego okresu. Sąd nie będzie mógł skrócić kary, jeśli sprawca katastrofy uciekł z miejsca zdarzenia albo przed badaniem wypił alkohol lub zażył środek odurzający.

Z podpisania nowelizacji ucieszył się zwłaszcza Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych, który uznał to za efekt swoich wieloletnich starań. 11 września związek zainicjował ogólnopolską akcję na rzecz bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Maszyniści skrócili ją po rozmowach z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, który zapowiedział pilne zmiany w przepisach dotyczących przejazdów. Cztery dni później projekt trafił do Sejmu.