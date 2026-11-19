Agencja Associated Press pisze, że „to wydarzenie może okazać się punktem zwrotnym w historii świata albo zostać szybko zapomnianym spotkaniem, którego głównym efektem będzie wspólna fotografia przywódców".

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Z medialnych doniesień wynika, że przywódcy Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin mają rozmawiać o rozwoju sztucznej inteligencji, a Trump chce poruszyć również temat ograniczenia arsenałów atomowych. Dotychczas Chiny odmawiały udziału w takich rozmowach, wskazując, że jej arsenał atomowy (ok. 600 głowic) jest znacznie mniejszy niż arsenał USA i Rosji (oba kraje mają ponad 5 tys. głowic nuklearnych). Trump ma poruszyć również temat wojny USA z Iranem (Rosja i Chiny utrzymują bardzo dobre relacje z zaatakowanym przez USA i Izrael krajem), nie jest natomiast pewne, czy na trójstronnym szczycie poruszony zostanie temat wojny na Ukrainie, ponieważ Xi nie uczestniczy w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny. Eksperci nie spodziewają się jednak przełomowych ustaleń.

Trump chwali amerykańską gospodarkę, Putin zabiega o partnerów

W czwartek przywódcy USA, Rosji i Chin uczestniczyli w porannej sesji obrad 33. szczytu APEC, podczas której wygłosili przemówienia. Donald Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się wprowadzaniu globalnych regulacji, które mogłyby ograniczać rozwój sztucznej inteligencji. Mówiąc o AI, prezydent USA posługiwał się określeniem „superinteligencja”, które sam wprowadził.

– Jest niemal całkowicie dobra, ale ma pewne złe elementy – stwierdził Trump, odnosząc się do sztucznej inteligencji. Przyznał, że rozwój nowej technologii wymaga monitorowania i ostrożnego podejścia do związanych z nią zagrożeń. Jednocześnie stanowczo wykluczył możliwość wprowadzenia „globalistycznych regulacji”, które mogłyby hamować rozwój branży. – Nie pozwolimy, by to nastąpiło – zapowiedział.

Mówiąc o gospodarce, Trump przekonywał, że Stany Zjednoczone rozwijają się najszybciej spośród wszystkich państw rozwiniętych, a liczba pracujących Amerykanów osiągnęła rekordowy poziom. Wskazał na 22,2 bln dolarów zadeklarowanych nowych inwestycji w USA, ponad 20 zawartych umów handlowych oraz kolejne porozumienia będące przedmiotem negocjacji.

Z kolei Władimir Putin w swoim wystąpieniu przekonywał, że Rosja przyczynia się do bezpieczeństwa w regionie i zapewniał, że partnerzy mogą na nią liczyć. Zaprosił też państwa regionu do korzystania z „logistycznej infrastruktury” Rosji. Putin pojawił się osobiście na szczycie przywódców APEC po raz pierwszy od 2017 roku (wówczas szczyt odbywał się w Danang, w Wietnamie).

Trump rozmawiał z Putinem i Xi Jinpingiem

Na marginesie szczytu w Shenzhen Donald Trump odbył trwające około 40 minut spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Nie zostało ono wcześniej uwzględnione w oficjalnym harmonogramie amerykańskiego przywódcy. Według nieoficjalnych doniesień głównym tematem rozmowy była wojna w Ukrainie.

Podczas krótkiego powitania przywódców, Trump, wchodząc do sali, powiedział: „Kim on jest? Jest moim przyjacielem”. - Z radością zapatruję się na nasze spotkanie. Od lat utrzymujemy świetne relacje. Znamy się od dawna i myślę, że może z tego wyniknąć wiele wspaniałych rzeczy, a przynajmniej coś się zacznie - powiedział Trump.

Prezydent USA rozmawiał też z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Jak podały media, Xi przyjął Trumpa w rządowym kompleksie Kylin Villa. – Obaj chcemy pomóc w kwestii wojny Rosji (przeciwko Ukrainie - red.) – oświadczył Trump na początku rozmów z przywódcą Chin. – Ukraina chciałaby jej zakończenia. Myślę, że mogę tu w dużej mierze wypowiadać się w imieniu nas obu – dodał. Rozmowy trwały godzinę.

Dwudniowy 33. szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) zgromadził przedstawicieli 21 gospodarek regionu i odbywa się w Chinach po raz pierwszy od 12 lat.