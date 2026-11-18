„Le Figaro” ocenia, że szczyt „potwierdza utratę dynamiki przez Stany Zjednoczone”. Według francuskiego dziennika Donald Trump przystępuje do tego spotkania „osłabiony”. Trump spotyka się w Shenzhen z Putinem i Xi po dotkliwie przegranych przez jego Partię Republikańską wyborach połówkowych (midterms), w sytuacji, w której nie jest w stanie zakończyć wojny z Iranem.

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Szczyt w Shenzhen. Wszyscy trzej przywódcy będą zadowoleni?

„Wszystko na szczycie powinno podobać się jego uczestnikom. Donald Trump, który chwali się dobrymi relacjami osobistymi ze swymi odpowiednikami z Chin i Rosji (...), ceni sobie bezpośredni dialog z nimi. Dla Władimira Putina, który zaproponował ten szczyt, Rosja powraca symbolicznie na miejsce, które jego zdaniem powinno jej przypadać, choć jest ona gospodarczo i militarnie daleko za pozostałymi uczestnikami. Xi Jinping może (...) wydawać się przywódcą państwa roztropnego na tle niepewnych awantur militarnych, w które zaangażowali się Amerykanin i Rosjanin” - wylicza dziennik „Le Figaro”. Francuska gazeta pisze jednocześnie, że szanse na porozumienie między nimi nie są duże.

Kori Schake, ekspertka waszyngtońskiego think tanku American Enterprise Institute, uważa, że Trump i Putin chcieliby, by szczyt „był postrzegany jako nowa Jałta”, natomiast Xi „wydaje się temu trochę niechętny ze względu na zależność Chin od Globalnego Południa”.

Jednocześnie analityczka zwróciła uwagę, że „nie jest pewne czy tzw. mocarstwa” mogliby podzielić między siebie świat bez udziału krajów, których taki podział miałby dotyczyć.

Przywódcy USA, Chin i Rosji Foto: PAP

– Ukraina może otwarcie przeciwstawiać się wysiłkom Trumpa i Putina, mającym skłonić ją do kapitulacji. Inne kraje, jeszcze mniej zależne od jednego z mocarstw, mają jeszcze mniej powodów, by zgadzać się, by mocarstwa te kontrolowały ich los – stwierdziła analityczka.

Z kolei Ali Wyne z ośrodka International Crisis Group oceniła, że ograniczone są szanse na to, iż szczyt przyniesie rezultaty geopolityczne w kwestii wojny Rosji przeciw Ukrainie lub nierozprzestrzeniania broni nuklearnej. Zwrócił przy tym uwagę, że dla Chin żadna z tych dwóch spraw nie jest szczególnie pilna.

Szczyt w Shenzhen to nie Jałta. „USA, Rosja i Chiny nie są zwycięzcami w światowym konflikcie”

„Zamiast nadejścia nowego porządku światowego trójstronny szczyt w Shenzen przypomina raczej koniec epoki” - podsumował „Le Figaro”. USA, Chiny i Rosja „nie są zwycięzcami w światowym konflikcie”, a „ich ambicje terytorialne i lekceważenie krajów trzecich grożą raczej przyspieszeniem konfrontacji niż zaproponowaniem nowej stabilności w stosunkach międzynarodowych” - podsumował dziennik.