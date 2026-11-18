Spór między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska pozostaje jednym z głównych konfliktów na polskiej scenie politycznej. Obie strony regularnie wymieniają się krytycznymi ocenami, a napięcia dotyczą między innymi funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Polacy zostali zapytani, która ze stron wykazuje większą gotowość do współpracy w interesie państwa.

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Jak wynika z badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, 39,9 proc. respondentów wskazało rząd Donalda Tuska, a 22,5 proc. prezydenta Karola Nawrockiego. Zdaniem 29,3 proc. ankietowanych żadna ze stron nie wykazuje rzeczywistej chęci porozumienia. Kolejne 5,8 proc. uważa, że obie strony są równie otwarte na dialog, a 2,5 proc. nie ma zdania.

Wyborcy koalicji i opozycji podzieleni. Duże różnice w ocenach

Największe różnice w ocenie gotowości do współpracy widać wśród wyborców poszczególnych obozów politycznych.

Wśród sympatyków koalicji rządzącej 73 proc. uważa, że większą wolę porozumienia wykazuje gabinet Donalda Tuska. Prezydenta Karola Nawrockiego wskazał zaledwie 1 proc. badanych z tej grupy. Jednocześnie 22 proc. wyborców koalicji jest przekonanych, że żadna ze stron nie jest zainteresowana współpracą.

Odwrotne proporcje występują wśród zwolenników opozycji. W tej grupie 47 proc. respondentów wskazuje prezydenta, a 12 proc. rząd. Co trzeci wyborca opozycji uważa natomiast, że zarówno Karol Nawrocki, jak i Donald Tusk nie wykazują chęci porozumienia.

Mieszkańcy dużych miast częściej wskazują rząd. Na wsi różnice są mniejsze

Oceny gotowości do współpracy różnią się również w zależności od miejsca zamieszkania respondentów.

W miastach liczących ponad 500 tys. mieszkańców 50,9 proc. ankietowanych uważa, że większą wolę dialogu wykazuje rząd Donalda Tuska. Prezydenta Karola Nawrockiego wskazuje 7,6 proc. badanych.

Na wsi różnice są znacznie mniejsze. Rząd wskazało 38,8 proc. respondentów, a prezydenta 25,9 proc. Ponad 26 proc. mieszkańców wsi uważa, że żadna ze stron nie jest zainteresowana współpracą.

W małych miastach, liczących do 50 tys. mieszkańców, 41,5 proc. ankietowanych wskazuje rząd. Niemal jedna trzecia mieszkańców tych miejscowości jest zdania, że ani prezydent, ani premier nie dążą do porozumienia.

Badanie przeprowadzono w dniach 6–9 listopada 2026 roku metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 punkty procentowe przy poziomie ufności 95 proc.