We wtorek w Sejmie szef rządu został zapytany o poniedziałkowe spotkanie w Belwederze przedstawicieli sił parlamentarnych ws. uzdrowienia sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oprócz szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego uczestniczyli w nim politycy: PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus oraz koła senackiego Nowa Polska-Centrum. W spotkaniu nie uczestniczyły Koalicja Obywatelska i Lewica.

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Po zakończeniu spotkania Bogucki zapowiedział, że rozmowy dotyczące sytuacji wokół TK będą kontynuowane w środę o godz. 17, a we wtorek kancelaria przedstawi propozycję połączenia rozwiązań zgłoszonych przez środowiska polityczne ws. TK, tak aby rozmawiać o jednym projekcie.

Premier: odnowiony TK działa w bólach, ale działa

Donald Tusk powiedział, że „nie zamyka się na żadne inicjatywy” i „byłby szczęśliwy bez dwóch zdań”, gdyby „udało się w zgodzie zbudować jakiś projekt, który byłby rozwiązaniem dla tej sytuacji”. – Wolałbym, żeby wszystkie strony akceptowały działania Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił.

Premier dodał jednak, że najważniejsze dla niego jest poszanowanie konstytucji. I dlatego chciałby, aby „wreszcie doszło do wszystkich, że mamy dzisiaj Trybunał Konstytucyjny odnowiony”. – Działa w bólach, wiadomo, nie jest to proste. Ale zaczął swoją pracę – zaznaczył premier.

Premier: Mam pełne zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza

Tusk zapewnił, że nie ma wątpliwości, iż Kosiniak-Kamysz i Hołownia „mają tutaj dobre intencje”. – Nie gniewam się na nich za to, że szukają innych rozwiązań. Ale ja stanowczo będę obstawał przy tym, że wreszcie mamy legalnie wybranych sędziów, i oni wreszcie mogli zacząć pracę. Takie są fakty – podkreślił premier.

Zapytany, czy rozmawia z szefami PSL i Polski 2050 o tych spotkaniach pod auspicjami Kancelarii Prezydenta, Tusk odpowiedział twierdząco. Dodał, że rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem „przed chwilą”. Przypomniał, że Kosiniak-Kamysz jest liderem PSL. – My wiem, czym się różnimy, jakie mamy podejście także do tej sprawy – zaznaczył. – Ale co do rzetelności, przyzwoitości, wzajemnej lojalności, mam pełne zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza, i tutaj się nic nie zmieniło – zapewnił.

Odnosząc się do projektu resetu konstytucyjnego autorstwa PSL, którego oprócz KO i Lewicy nie popiera m.in. największa partia opozycyjna PiS, Tusk zgodził się z sugestią, że rozwiązanie to nie okaże się realne. – Ale to proszę do autorów, nie do mnie. Ja wiem, co mam robić w tej sprawie – zadeklarował premier.

Zapytany, kiedy ostatnio rozmawiał z sędzią Anną Korwin-Piotrowską, odparł, że nie pamięta i że obecnie nie ma z nią „żadnego kontaktu”.