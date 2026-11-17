Poświęcony pamięci sześciu ofiar tragedii na krakowskim Rynku Głównym koncert organowy w Bazylice Mariackiej w Krakowie
Jeśli wmyśleć się w nauczanie Ewangelii, to tym, co oznacza jej radykalną nowość, nie jest ani nauczanie moralne, ani przekonanie o życiu wiecznym, ale właśnie wiara w radykalne miłosierdzie Boga - pisze Tomasz Terlikowski
Smutek i zażenowanie – to uczucia, jakie towarzyszą mi, gdy obserwuję dyskusję na temat pochówku i modlitwy za zamachowca z Krakowa.
BLACK WEEKS
Czytaj dalej w najniższej cenie w roku. Aż 60% rabatu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas