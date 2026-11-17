Tomasz Terlikowski: W awanturze o pochówek zamachowca z Krakowa chodzi o lincz

Stosunek do zmarłych – warto to nieustannie przypominać – nie wynika z ich osobistych zasług, ale jest miarą naszego człowieczeństwa. I dlatego oburzający się na modlitwę za Michała O. czy domagający się odmówienia mu pochówku – pokazują, jak głęboko obce są im standardy cywilizacji zachodniej, o nauczaniu Kościoła nie mówiąc.

