W Kabulu, z dala od wzroku talibskich patroli, powstają nieformalne szkoły dla dziewcząt. Zajęcia odbywają się w prywatnych domach, a uczennice przychodzą o różnych porach, by nie wzbudzać podejrzeń. Drzwi otwierają się tylko na tyle, by można było wpuścić kolejną osobę.

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W jednej z takich placówek, prowadzonej przez 20-letnią Afgankę i jej nastoletnią siostrę, uczy się około 30 osób. Wśród nich są dziewczęta w wieku nawet 20 lat. Program obejmuje historię, nauki przyrodnicze, geografię, matematykę, języki i Koran. Nauczycielki nie mają formalnego przygotowania pedagogicznego, ale przekazują uczennicom wiedzę zdobytą przed wprowadzeniem zakazu dalszej edukacji kobiet.

Młoda założycielka szkoły tłumaczy, że chciała dać dziewczętom nadzieję i umożliwić im kontynuowanie nauki. Sama zmagała się z pogłębiającą się depresją i szukała sposobu, by odzyskać poczucie sensu. Jej nastoletnia siostra przyznaje, że obie boją się nalotu talibów, aresztowania i oskarżenia o łamanie obowiązujących przepisów.

Talibowie wielokrotnie zapowiadali rozwiązanie problemu zakazu edukacji dziewcząt po szkole podstawowej. Rzecznik ich rządu Zabihullah Mudżahid mówił w sierpniu, że władze pracują nad usunięciem niedociągnięć w systemie edukacji. Jak dotąd nie przyniosło to jednak żadnych widocznych zmian.

Innym problemem jest skrajna bieda, która zmusza rodziny do aranżowania małżeństw małoletnich dziewczynek ze starszymi mężczyznami, którzy za to płacą, zapewniając rodzinom utrzymanie przez jakiś czas.

Nielegalne salony piękności i sport w domowym zaciszu

Inne kobiety próbują zachować niezależność finansową. Jedna z mieszkanek Kabulu przez lata pracowała w salonie kosmetycznym. Kiedy talibowie zakazali działalności takich miejsc, postanowiła otworzyć własny, działający potajemnie w wynajętym mieszkaniu. Zainteresowanie było duże, szczególnie przed ślubami, podczas których panny młode korzystają z usług fryzjerek i makijażystek.

Biznes szybko się rozwinął, a kobieta zatrudniła około 30 osób. Wkrótce jednak talibowie odkryli salon i podczas nalotu skonfiskowali sprzęt oraz wyposażenie. Mimo to nie zrezygnowała. Otworzyła kolejne miejsce, w którym pracuje obecnie siedem kobiet utrzymujących dzięki temu swoje rodziny.

Zakazy dotknęły również sportsmenki. Była piłkarka reprezentacji Afganistanu, której karierę przerwał zakaz uprawiania sportu przez kobiety, przez pół roku niemal nie wychodziła z pokoju. Z czasem zaczęła trenować boks w domu, wykorzystując stare opony samochodowe jako worek treningowy. Nie porzuciła też futbolu – dziś uczy gry niewielką grupę chłopców na dziedzińcu własnego domu.

Przyznaje jednak, że nie widzi dla siebie przyszłości w Afganistanie i chciałaby znaleźć schronienie za granicą.

Talibowie kontrolują życie kobiet

Po powrocie do władzy w sierpniu 2021 roku talibowie systematycznie ograniczają prawa kobiet. Afganki nie mogą kontynuować nauki na poziomie średnim i wyższym, korzystać z parków i siłowni ani prowadzić salonów kosmetycznych. Obowiązują je również rygorystyczne zasady dotyczące ubioru, a dostęp do większości zawodów został zamknięty.

Przepisów pilnują funkcjonariusze policji obyczajowej działającej przy Ministerstwie ds. Krzewienia Cnót i Zapobiegania Występkom. Mogą zatrzymywać kobiety uznane za naruszające narzucone reguły. Niektóre z nich były również bite.

Przedstawiciel ministerstwa Mohammad Aslam Badriwal zapewniał w rozmowie z Associated Press, że władze są zobowiązane do zagwarantowania kobietom praw wynikających z szariatu, pod warunkiem przestrzegania jego zasad i obowiązujących przepisów.

Dla wielu Afganek oznacza to jednak życie w ciągłym strachu i konieczność prowadzenia działalności edukacyjnej, zawodowej czy sportowej w ukryciu.