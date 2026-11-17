Ciało sprawcy strzelaniny w Krakowie chce odebrać „najbliższa osoba” – przekazał PAP rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Jak dodał, najpierw jednak prokuratorzy przeprowadzą dodatkowe badania. Do tego czasu zwłoki 24-letniego zamachowca nie zostaną wydane.

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– Jeżeli zakończymy czynności, wydamy tej osobie ciało – zapowiedział cytowany przez PAP prok. Nowak.

Nieoficjalnie: babcia chce odebrać ciało zamachowca z Krakowa

Ciało mężczyzny, który zastrzelił dziewięć osób – w tym rodziców i siostrę – a kilkanaście ranił, może zostać odebrane i pochowane przez jego babcię – informowali wcześniej nieoficjalnie reporterzy Radia ESKA, zaznaczając, że kobieta ma nie zgadzać się na oddanie ciała na cele naukowe, które zaproponował prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Jak twierdzą reporterzy Radia ESKA, oficjalny wniosek o wydanie ciała sprawcy krakowskiego zamachu ma trafić do prokuratury na dniach. Na ten moment nie wiadomo, czy mężczyzna spocznie w grobie pod swoim nazwiskiem czy anonimowo.

Zamach w Krakowie. Łukasz Gibała: pogrzeb nie odbędzie się na terenie miasta

W poniedziałek 16 listopada prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował, że jeśli rodzina nie zgłosi się po zwłoki zamachowca, może ono być przekazane na cele naukowe. Jak wyjaśnialiśmy w rp.pl, aby do tego doszło, uczelnia medyczna musi skierować odpowiednio uzasadniony wniosek do właściwego starosty, od którego decyzji zależy przekazanie ciała na cele naukowe lub medyczne – jednak tylko wtedy, gdy rodzina nie zgłosi się wcześniej po zwłoki.

Skoro więc po ciało zamachowca zgłosiła się rodzina, na pewno nie trafi ono do Collegium Medicum UJ, do którego Gibała wnioskował o przyjęcie zwłok. Prezydent Krakowa przekazał także, że jeśli miałoby dojść do pogrzebu, nie będzie zgody na pochowanie zamachowca na terenie miasta.