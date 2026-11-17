Jak wynika z opublikowanych zdjęć i filmów, na 19-kilometrowym moście brakuje 227-metrowego łuku w części samochodowej. Zdjęcia po drugim w ciągu 48 godzin uderzeniu Ukrainy, do którego doszło w nocy 17 listopada, pokazują, że łuk został zniszczony, a jego fragmenty leżą w Cieśninie Kerczeńskiej. Część jezdni również znalazła się w wodzie po ataku przy użyciu pocisków Flamingo i dronów. Pobliski łuk kolejowy ocalał, ale jest również zagrożony.

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Zawalenie się łukowatej konstrukcji pozbawia półwysep bezpośrednich połączeń drogowych z Rosją. A rocznie przez most przejeżdżało około 40 tys. pojazdów, którymi przyjeżdżali zarówno turyści z Rosji, jak i mieszkańcy Krymu, tiry z dostawami, jak i transporty wojskowe. W ostatnich miesiącach była to główna droga dostaw na półwysep towarów zaopatrzeniowych, żywności, paliwa. Koleją jechały zaś transporty wojskowe.

Most Krymski Foto: PAP

Jedyne połączenie Krymu z Rosją prowadzi dziś przez okupowaną Ukrainę. Odbudowa Mostu Krymskiego mało prawdopodobna

Alternatywna droga lądowa prowadzi przez okupowane obszary obwodów zaporoskiego i chersońskiego, na których prowadzone są działania wojenne. Przeprawy promowe i dostawy drogą morską szwankowały od dawna. Okupacyjne władze Krymu nie mogły się w Moskwie doprosić większej liczby promów, szczególnie ciężarowych. Teraz droga morska również stała się tak niebezpieczna, że niewiele firm i osób prywatnych decyduje się z niej korzystać. A sam ruch promów i statków jest ciągle zaburzany.

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Według ekspertów możliwość przywrócenia działania mostu pozostaje wątpliwa. Ilia Abiszew, analityk wojskowy BBC, cytowany przez „The Moscow Times", ostrzega przed ryzykiem poważnego kryzysu transportowego i logistycznego na Krymie i w Kraju Krasnodarskim. W odróżnieniu od lat 2022 i 2023 Siły Zbrojne Ukrainy mają możliwość uderzania w dźwigi pływające i ekipy remontowe. Postawienie nawet gotowego łuku w takich warunkach to zadanie praktycznie niewykonalne.

Tymczasem Kreml robi wszystko by pokazać, że uszkodzenia mostu nie są duże. W połowie dnia zostało przywrócone połączenie kolejowe przez przeprawę. Władzę zapewniają, że jest bezpieczne i pociągi jeżdżą zgodnie z rozkładem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że most zostanie odbudowany. – Zostanie ustalona kolejność i ramy czasowe remontu… Nie ma wątpliwości, że most zostanie odbudowany i będzie jeszcze lepszy niż wcześniej – cytuje rzecznika Kremla dziennik „Izwiestia”.

Gospodarka Krymu nie istnieje bez zniszczonego mostu. Przez wojnę stracił turystów

Bez Mostu Krymskiego i tak słaba gospodarka półwyspu nie istnieje. Rosyjskie władze okupacyjne bazowały stale na pomocy z Moskwy, Krym w oficjalnych statystykach rosyjskich lokował się jako jeden z najbiedniejszych rejonów o najniższych płacach. Od kiedy wojna zaczęła być odczuwalna w Rosji, Krym tracił turystów – główne źródło dochodów.

Od połowy tego roku – w czerwcu Moskwa wstrzymała sprzedaż paliw dla ludności cywilnej na Krymie i wprowadziła talony na paliwo. Był to efekt ukraińskich uderzeń w terminale paliwowe, magazyny oraz szlaki logistyczne. Nieregularne dostawy wywołały braki w sklepach podstawowych towarów jak mąka, kasza gryczana czy olej. Władze okupacyjne wprowadziły kupony na zakupy żywności.

Lokalny biznes został praktycznie sparaliżowany brakiem paliw, problemami z przeprawami oraz z dostępem do wody pitnej i innych usług komunalnych. Mieszkańcy skarżyli się na masowe zwolnienia z pracy i wysyłanie pracowników na przymusowe urlopy.

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Główny filar gospodarki – turystyka – straciła według oficjalnych statystyk 75 proc. gości w ciągu ośmiu miesięcy tego roku. Oficjalnie na Krymie odpoczywało 1,32 mln ludzi, wobec 6,9 mln w minionym roku. A to dane rosyjskie, nie do zweryfikowania w niezależnych źródłach.

Brak wody (do okupacji w 2014 r. wodę na Krym dostarczał specjalny kanał z pozostałej części Ukrainy), spowodował straty w rolnictwie, uprawie winorośli, sadownictwie i przetwórstwie żywności.

Zagrabione przez Kreml i przekazane Gazpromowi złoża ropy i gazu na szelfie Morza Czarnego, które należały do ukraińskiego Naftogazu oraz infrastruktura przesyłowa, są od tego roku głównym celem ataków strategicznych Ukrainy. Uniemożliwiają one wydobycie i wykorzystanie kopalin przez Rosjan.

Tymczasem w Rosji znów narasta kryzys paliwowy. 17 listopada wicepremier Aleksandr Nowak zapowiedział rzucenie na rynek „pozaklasowego paliwa”, czyli benzyny i diesla prawdopodobnie o zabronionym w Europie standardzie Euro 2 i Euro 3. Ma ono zmniejszyć deficyt na krajowym rynku, wywołany zatrzymaniem pracy uszkodzonych przez ukraińskie drony głównych rafinerii i terminali Rosji.