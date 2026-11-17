– Prosimy mieszkańców i gości Krymu o powstrzymanie się od podróży w kierunku mostu – w ten sposób rosyjski gubernator półwyspu Siergiej Aksionow ogłosił, że most jest zamknięty i nie wiadomo, kiedy (i czy w ogóle) zostanie otwarty.

Pierwsze ukraińskie pociski trafiły w jeden z dwóch łuków mostu jeszcze w nocy z 15 na 16 listopada. Precyzja uderzenia wzbudziła podziw zachodnich ekspertów. Po przeleceniu ok. 250–300 km pocisk trafił w niezbyt szeroki metalowy łuk. Jeszcze w poniedziałek od wybuchów cała konstrukcja przechyliła się o ok. 15 stopni. Wtedy informowano o około 15 eksplozjach na moście i w jego okolicach. Możliwe, że Ukraińcy atakowali też stanowiska rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.